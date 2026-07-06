Após jogo do Brasil, vítimas de acidentes com moto lotam Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo

Logo após o jogo entre Brasil e Noruega, dezenas de acidentes envolvendo motos lotaram a emergência e o centro de trauma do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo. O Corpo de Bombeiros, a Arteris (BR-101) e o SAMU levaram 61 vítimas até a unidade, referência no atendimento de alta e média complexidade no Estado.

Dois desses pacientes, socorridos pelo Corpo de Bombeiros, chegaram em estado gravíssimo. Uma mulher de 17 anos teve fratura exposta no pé direito, que precisou ser amputado. Já um homem de 43 anos perdeu a perna direita após um acidente no bairro Vista Alegre, em São Gonçalo. Quatro pacientes não resistiram à gravidade dos ferimentos e foram a óbito.

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Outros pacientes, incluindo crianças e adolescentes, foram estabilizados e passaram pela avaliação da neurocirurgia, ortopedia, clínica médica, cirurgia geral e bucomaxilofacial. Todos fizeram exames de imagens, entre eles tomografia, ressonância magnética, raio x e exame laboratoriais.

Dos casos mais graves, que corriam risco de morte, a equipe médica operou 17 vítimas, vindas de Niterói, Itaboraí, Maricá, Sumidouro, Cachoeiras de Macacu, Tanguá e Rio de Janeiro. Todas estão internadas na clínica médica ou nos Centros de Tratamento Intensivo (CTI) adulto e pediátrico.

Mais uma vez, os acidentes envolvendo motos prejudicam o banco de sangue da unidade, assim como atrasam as cirurgias agendadas dos pacientes internados.