Mãe de Eliza Samudio comenta desaparecimento de Dayanne Rodrigues, ex-esposa do goleiro Bruno

O desaparecimento de Dayanne Rodrigues do Carmo, de 39 anos, ex-esposa do goleiro Bruno, foi comentado pela mãe de Eliza Samudio, Sônia Fátima Moura, nas redes sociais, neste sábado (4). Na publicação, ela pediu que as autoridades deem uma resposta à sociedade e à família.

Em um vídeo postado nas redes sociais, a mãe da modelo cobrou das autoridades do estado de Minas Gerais uma resposta para a sociedade, dizendo que elas não podem ser condescendentes.

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Ela ainda relembra o que ocorreu com a própria filha, Eliza Samudio, dada como morta em 2010, após desaparecer depois de cobrar que o goleiro Bruno Fernandes assumisse a paternidade do filho.

"A minha filha, há 16 anos, foi dada como desaparecida. E, até os dias atuais, não há resposta. A minha filha virou estatística. Será que Dayanne fará parte dessa estatística? Espero que o final seja positivo", disse Sônia.