Ex-esposa do goleiro Bruno, Dayanne Rodrigues, está desaparecida em Belo Horizonte

O desaparecimento de Dayanne Rodrigues do Carmo Souza, foi denunciado à polícia pelo atual marido - Foto: Reprodução

O desaparecimento de Dayanne Rodrigues do Carmo Souza, foi denunciado à polícia pelo atual marido - Foto: Reprodução

Dayanne Rodrigues do Carmo Souza, de 39 anos, ex-mulher do goleiro Bruno Fernandes, está desaparecida desde a última quinta-feira (2).

O atual marido, de 36 anos, acionou a Polícia Militar durante a madrugada desta sexta-feira (3) e relatou que a esposa deixou os filhos sob os cuidados da mãe por volta das 11h e, desde então, não entrou mais em contato.

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De acordo com ele, quando retornou para casa, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, encontrou o celular de Dayanne, que continha várias mensagens de agiotas cobrando supostas dívidas. Além disso, ele também encontrou uma carta com conteúdo de despedida.

Por meio das redes sociais, o marido publicou um cartaz pedindo informações sobre o paradeiro de Dayanne. “A família está desesperada, e qualquer informação pode fazer a diferença”, informa o material.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que as “diligências realizadas até o momento apontam, em princípio, para um desaparecimento voluntário, sem indícios da prática de crime”.

Dayanne e o goleiro Bruno

Dayanne era casada com Bruno Fernandes quando a modelo Eliza Samudio desapareceu, em junho de 2010. Na época, ela chegou a ser presa e denunciada pelo crime de sequestro e cárcere privado de Bruninho, filho do atleta com a modelo. No entanto, Dayanne foi absolvida das acusações.

Já Bruno foi condenado a mais de 22 anos de prisão pelos crimes de homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado.

As investigações apontaram que a modelo foi morta após cobrar do goleiro o reconhecimento da paternidade de Bruninho.