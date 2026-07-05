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Motocicleta furtada em Nova Iguaçu é recuperada pela PM em Niterói

Vítima marcou um encontro com o homem que anunciava o veículo, e policiais do 12º BPM conseguiram recuperar a motocicleta e conduzir o suspeito à delegacia

relogio min de leitura | Redação 05 de julho de 2026 - 10:07
Motocicleta furtada em Nova Iguaçu foi recuperada por policiais militares no Largo da Batalha, em Niterói
Motocicleta furtada em Nova Iguaçu foi recuperada por policiais militares no Largo da Batalha, em Niterói -

Uma motocicleta furtada em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foi recuperada por policiais militares do 12º BPM (Niterói), na tarde deste sábado, no Largo da Batalha, em Niterói. O veículo havia sido levado da frente da residência da vítima.

Os militares foram até a Rua Leopoldo Muylaert, no Largo da Batalha, após receberem informações de que o proprietário da motocicleta Honda, vermelha, teria marcado um encontro com a pessoa que estava com o veículo para adquiri-lo.

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De acordo com a vítima, o suposto vendedor estaria indo ao local do encontro com a motocicleta. Os policiais ficaram observando a região e esperando a chegada do suspeito. Depois da conversa entre as partes, a vítima deixou o local com o veículo, sob a alegação de que iria testá-lo e, nesse momento, o suspeito, de 25 anos, foi abordado pelos agentes.

O suspeito alegou que havia comprado a motocicleta pelo valor de R$ 3.500,00, por meio do Marketplace do Facebook, de uma pessoa que teria se identificado como "Cleber da Via do João", onde a negociação teria ocorrido.

Com isso, a vítima e o suspeito foram conduzidos à 79ª DP (Charitas) para o registro da ocorrência.

Tags:

largo da batalha motocicleta recuperada nova iguaçu

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