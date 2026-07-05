Motocicleta furtada em Nova Iguaçu é recuperada pela PM em Niterói

Motocicleta furtada em Nova Iguaçu foi recuperada por policiais militares no Largo da Batalha, em Niterói - Foto: Divulgação

Motocicleta furtada em Nova Iguaçu foi recuperada por policiais militares no Largo da Batalha, em Niterói - Foto: Divulgação

Uma motocicleta furtada em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foi recuperada por policiais militares do 12º BPM (Niterói), na tarde deste sábado, no Largo da Batalha, em Niterói. O veículo havia sido levado da frente da residência da vítima.

Os militares foram até a Rua Leopoldo Muylaert, no Largo da Batalha, após receberem informações de que o proprietário da motocicleta Honda, vermelha, teria marcado um encontro com a pessoa que estava com o veículo para adquiri-lo.

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De acordo com a vítima, o suposto vendedor estaria indo ao local do encontro com a motocicleta. Os policiais ficaram observando a região e esperando a chegada do suspeito. Depois da conversa entre as partes, a vítima deixou o local com o veículo, sob a alegação de que iria testá-lo e, nesse momento, o suspeito, de 25 anos, foi abordado pelos agentes.

O suspeito alegou que havia comprado a motocicleta pelo valor de R$ 3.500,00, por meio do Marketplace do Facebook, de uma pessoa que teria se identificado como "Cleber da Via do João", onde a negociação teria ocorrido.

Com isso, a vítima e o suspeito foram conduzidos à 79ª DP (Charitas) para o registro da ocorrência.