Provedora de internet denuncia ataques a técnicos e restrições de atuação na Região Oceânica de Niterói

A operadora afirma que algumas ruas passaram a ser classificadas como áreas de risco - Foto: Reprodução

A operadora afirma que algumas ruas passaram a ser classificadas como áreas de risco - Foto: Reprodução

Uma provedora de internet que atua na Região Oceânica de Niterói relatou episódios de ameaças e restrições à atuação de suas equipes técnicas em bairros como Engenho do Mato, Maravista e Parque Rural. O caso ganhou repercussão após relatos circularem em grupos de WhatsApp e redes sociais e foi detalhado em comunicado enviado pela empresa aos clientes.

Segundo a Leste Telecom, funcionários vêm sendo abordados durante atendimentos em campo e impedidos de realizar instalações e manutenções em determinadas localidades. A operadora afirma que algumas ruas passaram a ser classificadas como áreas de risco em razão das ocorrências.

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De acordo com a empresa, integrantes de uma organização criminosa estariam atuando para restringir o acesso de técnicos, com o objetivo de favorecer um provedor ligado ao grupo que controla o território. A Leste afirma ainda que, caso as equipes continuem sendo impedidas de atuar em determinados endereços, pode haver impacto na continuidade dos serviços.

Em relatos internos divulgados pela operadora, um dos episódios teria ocorrido na Avenida Augusto Ferreira Ramos, no Maravista. Um técnico afirmou que foi abordado por dois homens em uma motocicleta enquanto realizava um atendimento. Segundo a descrição, ele teria sido impedido de concluir o serviço e mantido no local durante a ação dos suspeitos, sendo liberado em seguida.

A empresa afirma que esse não foi um caso isolado e que outras ocorrências semelhantes foram registradas nos últimos dias. Em nota, a Leste Telecom informou que já comunicou os órgãos competentes e que vem adotando medidas para reduzir os impactos aos clientes e garantir a segurança das equipes.

Em nota, a Leste Telecom informou que já comunicou os órgãos competentes | Foto: Reprodução

O caso também é investigado pela Polícia Civil. Em entrevista ao Bom Dia Rio, a corporação informou que apura denúncias de ameaças contra técnicos de empresas de internet na Região Oceânica de Niterói. A Polícia Militar informou ainda que reforçou o policiamento na região.