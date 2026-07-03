Mãe de Deolane Bezerra vira alvo de RO após acusar delegada de receber propina

Maria Corsato, delegada que participou de uma das investigações contra Deolane Bezerra, registrou um boletim de ocorrência contra Solange Bezerra, mãe da influenciadora, por difamação. A decisão ocorreu depois de Solange publicar uma série de acusações nas redes sociais, entre elas, afirmando que a delegada recebia propina. A irmã de Deolane, Dayanne Bezerra, também deve ser incluída no caso por ter republicado o conteúdo.

Durante participação no podcast "Tubacast", Maria afirmou que já havia registrado o boletim contra Solange e que iria averiguar a participação de Dayane na divulgação das declarações. “Fiz um boletim de ocorrência de difamação contra Solange Alves Bezerra, mas a hora que eu sair daqui e voltar para a delegacia, que eu tenho que continuar trabalhando, eu vou incluir a Dayanne Bezerra. Porque eu soube que esses Stories foram repostados pela Dayanne, então, eu vou chegar à delegacia, constatar se é verdade e, se for, ela vai ser incluída nesse BO”, declarou.

Corsato também explicou, de forma jurídica, que o caso se enquadra no artigo 139 do Código Penal, que trata do crime de difamação. “Então, a capitulação foi feita por difamação, que é o artigo 139 do Código Penal, e tem as duas causas de aumento de pena, que é ser contra funcionário público em razão da função, ela não me xingou porque quis, mas em razão de eu ser delegada. E a outra causa é ter sido feita através de meio que facilita a divulgação das ofensas, ou seja, rede social”, relatou.

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A reação da delegada veio depois que Solange Bezerra usou as redes sociais para fazer acusações contra Maria Corsato. A mãe de Deolane usou os stories do Instagram para falar que a policial usava o cargo para "extorquir", "receber propina" e "proteger bandidos".

“Eu não ia falar desse ser rastejante, digna de pena. Uma pessoa que devia proteger os cidadões (sic), mas que, na verdade, usa seu cargo para extorquir, para receber propina e para proteger bandidos, assassinos e estupradores. É essa a função dela como delegada de polícia”, declarou Solange.

Na sequência, a matriarca da família Bezerra, também afirmou que a delegada responderia a processos administrativos além de ter favorecido um empresário preso por estrupo. “Eu não viria falar se não fosse conhecidos de todos que essa mulher tem vários processos administrativos, todos eles por má conduta e favorecimento a clientes. Essa mulher chegou a favorecer um dos maiores estupradores do Brasil, que filmava os próprios estupros, que era o Thiago Brennand. Vocês têm memória curta”, afirmou.

Para finalizar, Solange declarou que a delegada tinha alguma "fixação" com sua filha. “São tantas outras atrocidades. Você olha o feed dela, só tem Deolane. É uma fixação, uma doença pela Deolane. Ela quer ser influencer ou ter um cargo público. Ela está para ser expulsa da polícia pelas atrocidades que tem feito”.

Deolane Bezerra está presa desde maio desse ano sob acusação de atuar lavando dinheiro para a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). A defesa da influenciadora nega todas as acusações.