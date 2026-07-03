Chargista Dan Caricaturas homenageia integrantes do Grupo Roupa Nova com trabalho inédito

Desenho idealizado por Dan foi entregue no último fim de semana, durante show da banda em uma casa noturna do Rio - Foto: Divulgação/Dan Caricaturas - Acervo pessoal

Desenho idealizado por Dan foi entregue no último fim de semana, durante show da banda em uma casa noturna do Rio - Foto: Divulgação/Dan Caricaturas - Acervo pessoal

A arte uniu dois expoentes da cultura brasileira em um emocionante encontro na casa noturna, Qualistage, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no último final de semana. O chargista niteroiense Dan Caricaturas, um dos mais conceituados e premiados do cenário nacional, homenageou os integrantes do Grupo Roupa Nova com um desenho inédito e alusivo a cada um dos integrantes da banda. Dan foi pessoalmente entregar a obra no último dia 27, na apresentação do grupo naquele local.

‘‘Fiz esse trabalho com muito carinho por ser fã da banda e aproveitei para prestar uma homenagem ao Paulinho, vocalista do grupo, o colocando em destaque, no centro da obra.’’ Ele faleceu em 2020, por complicações da Covid", afirmou Dan, que fez o trabalho esse ano.

Paulinho, um dos cantores do grupo, que faleceu em 2020, por complicações decorrentes da covid, foi lembrado na homenagem | Foto: Divulgação/Dan Caricaturas

O inesquecível momento da entrega, devidamente registrado, aconteceu durante o show. Recebido no camarim, Dan depois foi assistir o show, que terminou por volta de meia noite. Cleberson, um dos integrantes da banda, ficou tão impressionado com o trabalho que foi logo avisando que levaria pra casa. O desenho tem o rosto de cada um dos integrantes do Roupa nova: Além de Paulinho, estão na obra Serginho Herval, Fábio Nestares, Ricardo Feghali, Kiko, Cleberson Horsth e Nando.

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Na condição de fã e conhecedor da trajetória do grupo, Dan diz que idealizar o desenho foi uma experiência estimulante, que trouxe grandes emoções. Dan, que ao longo da carreira, costuma fazer desenhos de famosos com frequência. No mês de janeiro desse ano, o homenageado foi Xande de Pilares, que aparece na charge segurando o inseparável cavaquinho.

Xande de Pilares também foi homenageado por Dan | Foto: Divulgação/Acervo pessoal

História - A história de Dan, ou Daniel Souza Silva, começou a partir de uma paixão, ainda quando criança, na comunidade Coronel Leôncio, na Engenhoca, Zona Norte de Niterói. De família humilde e numerosa, com mais seis irmãos, ele fez os primeiros traços em folhas de papel de pão, e trabalhava lavando carros e vendendo fichas de orelhão para ajudar a mãe no sustento da família, após o pai abandoná-los.

Dan trabalhava na gráfica do Jornal 'A Tribuna', em Niterói, e viu a carreira decolar após o diretor de Redação, Jourdan Amora, lhe pedir um desenho para ocupar um espaço na primeira página do jornal, em meados da década de 80. Estava iniciada uma carreira memorável, que inclui passagens do já conhecido chargista pelo 'Extra', 'O Globo', 'O Dia', além de 'O Fluminense' e 'O São Gonçalo'. Também passou a ser chamado para mostrar seus trabalhos em salões de arte em diferentes pontos do Brasil e do mundo, com várias premiações.

Sua mais recente proeza foi ter ganho dois prêmios de uma só vez: o 2⁰ lugar no 20⁰ Salão Internacional de Humor de Caratinga (MG) com a caricatura do ilustrador Baptistão, além da menção honrosa com o desenho do escritor Eugênio María Gomes, no mesmo evento, realizado em novembro de 2025.

Projeto social - Atualmente, Dan também desenvolve o projeto social "Desenhando o Futuro" que leva palestras, exposições e oficinas de desenho para escolas públicas e comunidades carentes. Em breve, ele se tornará tema de um documentário, previsto para chegar aos cinemas ainda neste ano. Para conhecer os trabalhos do artista, basta acessar @dancaricaturas no Instagram ou Dan Souza Silva no Faceboock.