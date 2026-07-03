Instituto e empresa de transportes firmam parceria para formação profissional gratuita

Maysa Gil, diretora-executiva do Instituto JCA, Tatiana Antunes de Andrade, presidente do Conselho Curador da Instituto JCA, Gustavo Nader Damião Rodrigues, diretor presidente do Grupo JCA e presidente do Conselho Diretor do Instituto JCA, Ricardo Portolan, diretor de Operações Comerciais Mercado Interno e Marketing da Marcopolo, e Marcio de Souza Tatsch - Gerente de Gestão de Rede e Peças de Reposição da Marcopolo - Foto: Divulgação

Maysa Gil, diretora-executiva do Instituto JCA, Tatiana Antunes de Andrade, presidente do Conselho Curador da Instituto JCA, Gustavo Nader Damião Rodrigues, diretor presidente do Grupo JCA e presidente do Conselho Diretor do Instituto JCA, Ricardo Portolan, diretor de Operações Comerciais Mercado Interno e Marketing da Marcopolo, e Marcio de Souza Tatsch - Gerente de Gestão de Rede e Peças de Reposição da Marcopolo - Foto: Divulgação

O Instituto Jelson da Costa Antunes (IJCA), em Niterói (RJ), e a Marcopolo, uma das líderes mundiais em soluções de mobilidade, firmaram uma parceria voltada à formação profissional gratuita e à inovação tecnológica. Em cerimônia realizada na última quarta-feira (2), as organizações oficializaram a iniciativa com a doação de uma bancada Geração 8 (G8) da Marcopolo, equipamento de alta tecnologia que será incorporado às atividades dos cursos gratuitos de Elétrica, Refrigeração e Mecânica a Diesel oferecidos pelo Instituto.

A parceria tem como objetivo aproximar os estudantes das tecnologias mais avançadas utilizadas atualmente no transporte rodoviário de passageiros, fortalecendo sua qualificação profissional e ampliando as oportunidades de inserção no mercado de trabalho.

“A chegada da bancada G8 fortalece a formação oferecida pelo IJCA ao proporcionar aos estudantes contato direto com tecnologias utilizadas atualmente no transporte de passageiros. Essa parceria amplia as oportunidades de aprendizagem prática e contribui para uma preparação mais alinhada às demandas do mercado de trabalho”, destaca a diretora-executiva do IJCA, Maysa Gil.

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“Somos parceiros do Grupo JCA e do Instituto JCA há vários anos, e o trabalho realizado ao longo desse período é motivo de grande orgulho e admiração. A formalização desta parceria representa mais um passo importante nessa trajetória e permitirá, além de gerar um impacto social relevante, contribuir para enfrentar um dos principais desafios da indústria brasileira de ônibus: a formação e a capacitação de mão de obra qualificada e especializada para o setor da mobilidade”, afirma Ricardo Portolan, diretor de Operações Comerciais Mercado Interno e Marketing da Marcopolo.

A iniciativa representa um avanço importante na formação dos jovens atendidos pelo IJCA. Por meio de simulações práticas e situações reais de trabalho, os alunos poderão desenvolver competências alinhadas às demandas do mercado e às transformações impulsionadas pela mobilidade e pela digitalização dos sistemas automotivos, semelhantes às tecnologias atualmente utilizadas nas garagens e operações do transporte rodoviário de passageiros.

A expectativa é que mais de 500 jovens sejam beneficiados pela utilização do equipamento nos próximos cinco anos, ampliando suas oportunidades de inserção profissional em setores estratégicos da economia. A cooperação entre as instituições não deve parar por aí. Para o próximo semestre, está em estudo a realização de uma experiência de intercâmbio técnico e cultural no complexo industrial da Marcopolo, em Caxias do Sul (RS). A proposta prevê uma imersão de aproximadamente um mês para estudantes do IJCA, proporcionando vivências práticas, troca de conhecimentos e contato direto com processos produtivos de referência nacional.

Com mais de 140 novos atributos tecnológicos, a bancada G8 reproduz sistemas elétricos e eletrônicos presentes nos modernos veículos rodoviários da Marcopolo, permitindo que os estudantes tenham contato direto com tecnologias utilizadas atualmente no setor de transporte de passageiros.

Bancada G8

Desenvolvida a partir da Geração 8 de ônibus rodoviários da Marcopolo, a bancada G8 reúne os mais recentes avanços tecnológicos da marca. O equipamento conta com recursos de monitoramento, autodiagnóstico e suporte à manutenção por meio de softwares específicos, como o Vision 4. Entre suas funcionalidades estão a identificação de falhas, a emissão de alertas e o apoio a procedimentos técnicos de forma mais rápida, segura e eficiente. Como ferramenta de ensino prático, a bancada permitirá aos estudantes do IJCA o contato com sistemas elétricos e eletrônicos de última geração, ampliando sua preparação para os desafios do mercado de trabalho.

Sobre o IJCA

O Instituto Jelson da Costa Antunes (IJCA) é um investimento social familiar fundado em 2004 que atua na redução das desigualdades por meio da educação e da cultura. Com foco em adolescentes e jovens de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá, no Estado do Rio de Janeiro, desenvolve programas gratuitos de reforço escolar, formação profissional, empreendedorismo e geração de renda.

O IJCA já impactou diretamente mais de 6 mil jovens em suas trajetórias de acesso ao ensino técnico, superior e ao mercado de trabalho, além de beneficiar mais de 50 mil pessoas por meio de ações realizadas em conjunto com parceiros do ecossistema socioeducativo. A instituição também amplia iniciativas culturais e esportivas em São Paulo, especialmente no Parque Vila Maria, em parceria com a Viação Cometa.

Sobre a Marcopolo:

Fundada há 76 anos em Caxias do Sul (RS), a Marcopolo é uma das principais fabricantes de carrocerias de ônibus do mundo e referência em qualidade, tecnologia e inovação. Comprometida com a evolução da mobilidade, investe continuamente em design, eficiência, novas soluções e expansão internacional, contribuindo para o desenvolvimento do transporte coletivo de passageiros. Com unidades fabris em cinco continentes, seus veículos circulam em mais de 140 países.