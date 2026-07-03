Adeus a um herói: morre ator que interpretou Jaspion aos 64 anos
A causa da morte não foi divulgada
min de leitura | Redação 03 de julho de 2026 - 12:08
O ator japonês Hikaru Kurosaki, conhecido mundialmente por interpretar o herói da série O Fantástico Jaspion, morreu nesta semana aos 64 anos. A informação foi confirmada por amigos próximos em Motobu, no Japão, cidade onde ele vivia há cerca de 30 anos.
Após deixar a carreira na televisão e no cinema, Kurosaki passou a trabalhar como instrutor de mergulho e levava uma vida discreta. A causa da morte não foi divulgada.
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O personagem Jaspion marcou uma geração e se tornou um fenômeno cultural no Brasil, onde a série foi exibida a partir da década de 1980 e conquistou fãs até hoje.
O personagem Jaspion marcou uma geração