Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 27 milhões nesta quinta-feira

O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 27 milhões - Foto: Reprodução - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 27 milhões - Foto: Reprodução - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 3.026 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado e estimado em R$ 27 milhões.

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As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas lotéricas e pela internet, no portal das Loterias Caixa.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.