Petrobras anuncia investimento histórica de R$ 270 milhões na cultura do país

A Petrobras anunciou nesta quarta-feira (1), o regulamento da Seleção Petrobras Cultural 2026, que terá um investimento de R$ 270 milhões, o maior já realizado pela companhia em projetos culturais. Os aportes serão viabilizados por meio da Lei Federal à Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) e da Lei do Audiovisual. A iniciativa foi anunciada com a presença da presidente da estatal, Magda Chambriard, e do secretário executivo do Ministério da Cultura, Marcio Tavares dos Santos.

“A Petrobras acredita na cultura. Quando falamos que a companhia empurra o PIB deste país, muitos pensam apenas em petróleo, gás, fertilizantes e biocombustíveis, mas a cultura tem uma força empresarial incrível. Com esta seleção pública de 270 milhões estamos promovendo e impulsionando a sociedade brasileira. Isso é arte e cultura, mas é também emprego, renda, reconhecimento internacional. É o povo brasileiro se orgulhando de si mesmo”, afirmou Magda Chambriard.

O edital da Seleção Petrobras Cultural 2026 vai destinar pelo menos R$ 40,5 milhões, o equivalente a 15% do orçamento total, para cada região do país através de um mecanismo reserva de recursos criado para evitar concentração de investimentos em Estados do Sudeste e do Sul.

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O programa determina também que cada Estado do país deverá receber no mínimo dois projetos. Do total das iniciativas selecionadas, 25% deverão ter como realizadores ou temática principal grupos historicamente pouco representados nas artes como mulheres, negros, indígenas, pessoas LGBTQIAPN+ e comunidades tradicionais.

A seleção prevê 11 modalidades de patrocínio, sendo “Produção de games” e “incubação e desenvolvimento cultural”, inéditas no programa. Ao incluir atividades de diferentes segmentos, a empresa tenta diversificar seus investimentos culturais, historicamente associados ao cinema brasileiro.

A estatal já atua no setor audiovisual desde 1995, tendo patrocinado já mais de 600 filmes nacionais, incluindo os premiados internacionalmente "O Agente Secreto", "Bacurau", "Tropa de Elite" e "Cidade de Deus".

As inscrições para a seleção já estão abertas e vão até o dia 31 de julho. A fase de avaliação dos projetos será de agosto a novembro. O anúncio do resultado está previsto para 30 de novembro e os investimentos nas iniciativas selecionadas começam em maio de 2027.