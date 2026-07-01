Mecânico fica em estado grave após ser atacado com barra de ferro na Baixada Fluminense

Um mecânico de 45 anos ficou gravemente ferido após ser agredido com uma barra de ferro em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A vítima, conhecida como “Ferrugem”, sofreu traumatismo craniano e permanece internada em estado crítico.

O caso aconteceu na noite do último sábado (27), na Rua Ramalho Torres, no bairro Vila Gaúcha. De acordo com informações do registro policial, a agressão teria sido motivada por uma discussão envolvendo uma criança. Após uma brincadeira em frente à residência, o menino teria reclamado com o pai, o que deu início a um desentendimento.

Segundo relatos, após a discussão inicial, os envolvidos se afastaram, mas o suspeito retornou pouco depois armado com uma barra de ferro e atacou o mecânico. A vítima foi atingida com violência, ficando desacordada e apresentando ferimentos em diferentes partes do corpo.

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Ele foi socorrido por vizinhos e levado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, onde passou por cirurgia. De acordo com a unidade de saúde, ele sofreu traumatismo e afundamento craniano e segue internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI), sob cuidados médicos e monitoramento neurológico.

O caso está sendo investigado pela 58ª DP (Posse). A Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime. O autor da agressão já foi identificado.