Rio Ônibus propõe reajuste de 4,39% para tentar encerrar greve dos rodoviários

O sindicato das empresas de ônibus do Rio de Janeiro, Rio Ônibus, anunciou um reajuste salarial de 4,39% para os rodoviários como tentativa de encerrar a greve que afeta a cidade desde o início da semana.

A paralisação, iniciada na segunda-feira (29), tem causado transtornos à população, com redução na circulação de veículos e longos tempos de espera nos pontos. A categoria reivindica melhores condições salariais e benefícios, considerados defasados pelos trabalhadores.

Segundo o Rio Ônibus, o aumento proposto segue o índice da inflação acumulada e seria aplicado já no pagamento referente ao mês de junho. A medida busca avançar nas negociações e pôr fim ao movimento grevista, que segue sem acordo definitivo.

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Apesar da proposta, os rodoviários consideram o percentual insuficiente. A categoria pede reajustes mais elevados, além de melhorias como aumento do vale-alimentação, plano de saúde e mudanças na jornada de trabalho.

Enquanto as negociações continuam, a Justiça determinou a circulação mínima de parte da frota para reduzir os impactos à população. Ainda assim, o serviço segue operando de forma irregular em diversas regiões da cidade.