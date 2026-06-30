Acidente com motocicletas deixa personal trainer morta na Região Serrana

Imagens de câmeras de segurança flagraram a colisão que resultou na morte da personal trainer Ariana Severo, de 32 anos, na noite de domingo (29), em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio. O registro mostra o instante em que uma motocicleta, com um casal, invade a pista contrária e colide de frente com a moto da vítima, que seguia corretamente pela via.

Segundo informações da TV Globo, o acidente ocorreu por volta das 20h, na Avenida Governador Roberto Silveira, no distrito de Conselheiro Paulino. Com o impacto, Ariana foi arremessada ao solo e acabou sendo atingida por um carro que vinha logo atrás e não conseguiu frear a tempo. Ela retornava do trabalho quando tudo aconteceu.

Testemunhas relataram que o condutor da outra motocicleta trafegava em alta velocidade e realizava manobras arriscadas momentos antes da colisão. Há indícios de que ele estaria empinando o veículo, hipótese que ainda está sendo investigada pela Polícia Civil.

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Um frentista que presenciou o acidente reforçou a versão de imprudência. “Ela estava na mão dela e eles perderam o controle”, contou. O casal que estava na outra moto ficou gravemente ferido. O homem, de 29 anos, e a mulher, de 30, foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros e levados para um hospital da região.

A mulher sofreu diversas fraturas, passou por cirurgia de emergência e precisou de transfusão de sangue. Já o homem também teve múltiplas fraturas, foi entubado e submetido a um procedimento cirúrgico. A Polícia Civil segue apurando as circunstâncias do acidente.