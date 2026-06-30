Briga generalizada após jogo do Brasil é registrada em Duque de Caxias

Uma confusão envolvendo diversos homens foi registrada na noite de segunda-feira (29), no bairro 25 de Agosto, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, logo após o jogo da Seleção Brasileira.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento da briga. Nas imagens, vários homens aparecem trocando socos e chutes no meio da rua. Em determinado momento, um dos envolvidos surge segurando um pedaço de madeira.

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Pelo menos dez pessoas participaram da confusão, que chamou a atenção de moradores e rapidamente viralizou na internet. Apesar da violência das cenas, a Polícia Militar informou que equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) não foram acionadas para atender a ocorrência. Não há informações sobre feridos ou detidos. As circunstâncias da briga ainda são desconhecidas.