Baleia Jubarte fica presa em rede de pesca e 'pede ajuda' a pessoas que estavam no mar de Niterói

Uma baleia jubarte ficou presa a uma boia de sinalização marítima, perto da Ilha Mãe, em Itaipu, e precisou ser resgatada na Região Oceânica de Niterói, na manhã dessa segunda-feira (29). A ação de resgate do animal, que foi feita pelo remador e ativista ambiental Paulo Oberlander e um amigo, foi gravada e ganhou repercussão nas redes sociais.

De acordo com Paulo, eles estavam no mar desde o começo da manhã observando o animal, o que costuma fazer quando há registros de baleias na área. A intenção era verificar se a baleia tinha algum sinal de dificuldade.

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Por aproximadamente uma hora, a baleia jubarte seguia nadando tranquilamente perto da embarcação. Por volta das 8h, ela emergiu perto dos remadores e eles conseguiram notar que o animal estava preso a um cabo de uma boia marítima. Os dois homens entraram no mar e conseguiram soltar o cabo que prendia o animal.

O resgate foi filmado e as imagens estão ganhando repercussão nas redes sociais. O que chamou a atenção foi o momento em que os homens mergulharam para realizar a remoção do cabo.

“Graças a Deus conseguimos concluir aqui a missão. A gente, eu e Alan, descemos juntos, mergulhamos aqui. Seguramos o cabo, ela puxou a gente para o fundo um pouco, foi arriscado, foi perigoso, mas era o que tinha para fazer e a gente segurou firme no cabo e ela se soltou. A gente sentiu o tranco mais forte e ela se soltou e não precisou cortar a rede do rapaz. E graças a Deus ela foi embora e foi um momento dramático, foi bem triste”, falou um homem no vídeo.

Internautas comentaram sobre os riscos que as redes de pesca abandonadas, cabos e outros itens jogados no mar oferecem aos animais, como baleias, tartarugas e outros.

Entre junho e agosto é quando ocorre a temporada de passagem das baleias-jubarte pelo litoral do Rio de Janeiro. Ao longo do período de migração rumo às águas quentes do Nordeste, onde acontece a reprodução dos animais, normalmente as baleias são vistas perto da costa de Niterói e da capital do estado.

Segundo especialistas, itens de pesca, lixo flutuante e embarcações são consideradas as principais ameaças às baleias durante o percurso.