Guru prevê eliminação da Argentina contra Cabo Verde

O jogo entre Argentina e Cabo Verde, na próxima sexta-feira (3), promete ser muito sofrido, afinal quem perder estará fora da Copa do Mundo 2026. Porém, enquanto para os torcedores das duas nações o resultado ainda é incerto, para o guru ganês Nana Kwaku Bonsam, de 52 anos, a resposta é clara: Argentina eliminada. O feiticeiro previu que a seleção de Lionel Messi será eliminada na segunda fase da disputa e Cabo Verde seguirá para as oitavas de final.

O feiticeiro Bonsam ganhou fama em 2014, quando declarou de que era o responsável pelo ferimento do craque português Cristiano Ronaldo, na reta final da temporada, pouco antes da Copa do Mundo de 2014, que ocorreu no Brasil. Por estar lesionado durante o Mundial, o jogador não conseguiu entregar bom desempenho e a seleção portuguesa foi eliminada ainda na etapa da fase de grupos.

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Agora, ele retorna aos holofotes alegando que realizou trabalhos contra Harry Kane para não ter destaque contra a seleção de Gana, o que ocorreu. Logo depois, o atleta marcou no jogo da Inglaterra contra o Panamá.

Os argentinos voltarão ao campo nesta sexta-feira (3), às 19h, contra a seleção de Cabo Verde, em Miami. Até o momento, os atuais campeões do mundo conseguiram 100% de aproveitamento, mas vão enfrentar uma ‘caixinha de surpresa’ da Copa do Mundo.