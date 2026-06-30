Reserva Cultural em Niterói recebe espetáculo Guerreiras do K-Pop

Guerreiras do K-Pop promete encantar públicos de todas as idades em uma experiência imersiva e inesquecível - Foto: Divulgação

Guerreiras do K-Pop promete encantar públicos de todas as idades em uma experiência imersiva e inesquecível - Foto: Divulgação

No próximo domingo, dia 05 de julho, às 11h, a Sala Nelson Pereira dos Santos, que fica no Reserva Cultural em Niterói, recebe o espetáculo Guerreiras do K-Pop, uma produção eletrizante que une música ao vivo, coreografias impactantes e narrativa envolvente.

Inspirada no universo vibrante do K-pop, a montagem, da Cia Jukah de Teatro, acompanha um grupo de jovens que, além de brilhar nos palcos, escondem uma missão secreta: proteger a humanidade de forças sombrias. Entre batalhas, descobertas e desafios, elas aprendem que o verdadeiro poder está na amizade, na coragem e na força de suas vozes.

Com estética pop, efeitos surpreendentes e uma história que equilibra ação, fantasia e emoção, Guerreiras do K-Pop promete encantar públicos de todas as idades em uma experiência imersiva e inesquecível.

A direção geral do espetáculo é de Diego Ramos e a coreografia de Nicolle Guenther e Miguel Valentim. No elenco atores como Luiza Tarcsay, Nicolle Guenther, Naiara Sanabio, Karol Machado, Carol Coelho, Malu Lima, Athena Ramos, Maya Merecci, Gabi Torres, Olivia Kitzinger, Miguel Valentim, Hugo Rodrigues, Davi Sarlo, Giovanna Lobo, Pedro Pimenta, José Rubens, Juliéte Givigier e Diego Ramos ganham destaque.

A classificação etária é livre, os ingressos custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada). A Sala Nelson Pereira dos Santos fica no Reserva Cultural, na Avenida Visconde do Rio Branco, 880, São Domingos.

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