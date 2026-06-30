Motociclista morre após atropelar cavalo na RJ-106, em Maricá

A vítima conduzia uma motocicleta quando acabou atingindo um cavalo que estava na pista - Foto: Divulgação

A vítima conduzia uma motocicleta quando acabou atingindo um cavalo que estava na pista - Foto: Divulgação

Um homem de 23 anos morreu na manhã desta terça-feira (30) após um grave acidente na RJ-106, na altura do km 22,5, em São José do Imbassaí, em Maricá, no sentido Maricá. A vítima conduzia uma motocicleta quando acabou atingindo um cavalo que estava na pista.

De acordo com informações do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran), a ocorrência foi registrada por volta das 7h. Equipes do 1º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) foram acionadas para atender o caso.

Leia também:

Fé, tradição e identidade marítima marcam celebração do Dia de São Pedro em Jurujuba

Voluntários do projeto Mar Sem Lixo encontram granada com pino durante mutirão de limpeza na praia

Quando os policiais chegaram ao local, a área já estava sendo preservada por militares do Corpo de Bombeiros. A equipe de socorro confirmou que o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente.

Não há informações sobre outros veículos envolvidos. O caso foi registrado na 82ª DP, que solicitou a realização de perícia para apurar as circunstâncias do acidente. Policiais permaneceram no local.