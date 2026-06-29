Desenrola lança modalidades de crédito para estimular bons pagadores

O Governo Federal anunciou nesta segunda-feira (29) novas modalidades de crédito dentro do programa Desenrola, voltado para trabalhadores informais inadimplentes, trabalhadores com carteira assinada e estudantes que estão com os pagamentos em dia do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

O Desenrola Adimplentes é voltado a trabalhadores informais que mantêm suas obrigações financeiras em dia. Já o Fies Empreendedor prevê uma nova linha de crédito para egressos adimplentes do financiamento estudantil, enquanto isso, a terceira modalidade oferece a possibilidade de uso do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) como garantia em operações de crédito consignado privado para trabalhadores com carteira assinada.

Apresentadas por medida provisória, as iniciativas têm como objetivo prevenir a inadimplência, ampliar o acesso ao crédito em condições mais favoráveis e estimular o empreendedorismo.

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Segundo o ministro Dario Durigan, o programa continua tendo o objetivo de estimular o pagamento das obrigações financeiras. “O valor que a gente defende no Desenrola é o pagamento em dia das contas. Os depoimentos que a gente ouviu mostram isso, as pessoas querem pagar, mas não estavam conseguindo. Voltaram agora, com essa ajuda do governo, a poder pagar em dia”, afirmou.

De acordo com o ministro, o crédito para os trabalhadores formais com FGTS como garantia já está disponível na Caixa Econômica Federal e deverá ser expandida para outras instituições financeiras.

“O que estamos fazendo agora é permitir que, além do salário do empregado ser oferecido em garantia para os bancos, também o saldo do FGTS possa ser utilizado. Com isso, vamos limitar a taxa de juros que pode ser cobrada desse trabalhador a 1,99% ao mês”, disse.

Já o Fies Empreendedor pretende estimular a abertura e expansão de pequenos negócios por estudantes já formados. "O adimplente já possui um desconto de 12% nas parcelas que paga. Mas, se continuar pagando em dia, terá acesso a uma linha de crédito que será a mais barata destinada ao empreendedorismo no país”, ressaltou.

Outro ponto também importante é que as novas linhas de crédito para trabalhadores informais e para adimplentes do Fies terão como contrapartida o compromisso de autoproibição de acesso a plataformas de apostas esportivas online.