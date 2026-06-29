Pedro Paulo (PSD) defende planejamento e integração no combate ao crime organizado

Durante a entrevista, o deputado citou São Gonçalo como exemplo do avanço do domínio territorial das facções criminosas - Foto: Yuri Messias

Durante a entrevista, o deputado citou São Gonçalo como exemplo do avanço do domínio territorial das facções criminosas - Foto: Yuri Messias

A Segurança Pública será uma das principais bandeiras da pré-campanha do deputado federal Pedro Paulo (PSD) ao Senado pelo Estado do Rio nas eleições de outubro. Durante entrevista a O SÃO GONÇALO, ele afirmou que o estado precisa de uma política de longo prazo para combater o avanço do crime organizado e recuperar áreas dominadas por facções criminosas.

Segundo o parlamentar, o problema da violência exige planejamento, integração entre os órgãos de segurança e fortalecimento das instituições.

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"O grande desafio é organizar as forças de polícia, dar condições para elas enfrentarem a criminalidade, instrumentalizar, prover remuneração adequada, instrumentos e estratégias. Inacreditavelmente, nós não temos um plano de segurança. Não sabemos quais são os objetivos do Estado do Rio de Janeiro para a segurança pública", alertou.

Pedro Paulo afirmou que o crescimento das organizações criminosas é resultado de anos de falta de planejamento e de perda da capacidade do Estado de enfrentar o problema.

"Estamos vivendo um estado de insegurança. Por isso que eu falei que nós somos oposição, porque esse grupo que conduziu o Estado nos últimos anos permitiu que o Comando Vermelho se expandisse, que as milícias criassem até uma associação com o tráfico de drogas. Fora a incompetência, houve perda da autoridade", avaliou.

Durante a entrevista, o deputado citou São Gonçalo como exemplo do avanço do domínio territorial das facções criminosas.

"São Gonçalo, de cada dez moradores, sete já estão vivendo atrás de barricadas. Na cidade do Rio a gente está falando de um índice de cerca de 20%. Isso restringe o direito do cidadão de ir e vir", disse.

Na avaliação do parlamentar, o enfrentamento da violência depende da atuação conjunta das instituições. "Quem governa o Estado precisa ter autoridade moral, capacidade de coordenar ações de segurança pública com Ministério Público, sistema de Justiça, Polícia Federal e Supremo Tribunal Federal. Para enfrentar a criminalidade é preciso que o líder político tenha coragem e capacidade de iniciar esse processo de retomada do território", declarou.

Pedro Paulo também afirmou que o combate ao crime organizado passa pela reestruturação das forças de segurança e pela criação de uma estratégia permanente. "Não vai ser fácil. O grande desafio é organizar as forças policiais, dar condições para enfrentar a criminalidade e construir uma estratégia. Segurança pública não pode ser feita sem planejamento", avaliou.

O deputado anunciou sua pré-candidatura ao Senado no início do mês e afirmou que pretende defender, no Congresso Nacional, medidas voltadas ao fortalecimento da segurança pública e ao combate ao crime organizado.