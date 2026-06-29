Brasil vence o Japão de virada e faz a festa da torcida em Niterói

Torcida fes a festa no Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói - Foto: Yuri Messias

Torcida fes a festa no Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói - Foto: Yuri Messias

A seleção brasileira venceu o Japão de virada, por 2 a 1, e fez a festa da torcida no evento 'Energia para Torcer', realizado no Centro de Niterói.

Cerca de 2 mil pessoas de reuniram no evento para torcer para o Brasil e curtir o show do Belo, que vai acontecer no fim da tarde. Apesar do susto no primeiro tempo, com o Japão saindo na frente, o Brasil voltou ligado no segunda tempo e virou o jogo com gols de Casemiro e Gabriel Martinelli.

Cauã Jaime, de 20 anos, foi um dos presentes no evento, e gostou do resultado do jogo, que terminou com a classificação brasileira.

Cauã curtiu a festa em Niterói e já previu o resultado do próximo jogo | Foto: Yuri Messias

"Foi maravilhoso. Uma batalha, sufoco. Eu quero pegar a Costa do Marfim, mas acredito que será a Noruega. E eu acredito que será 2 a 0 pra gente" disse.

A torcedora Vanessa Carilho, de 46 anos, também estava presente no evento e curtiu a vitória sofrida do Brasil.

"Eu gostei, achei que foi bom. Agora acredito que vamos oegar a Noruega e vai ser 1 a 0 pro Brasil com gol de Neymar", disse em meio a festa.

Além do clima de Copa, havia também o clima de amor no evento. O casal Marcos Carvalho, 26 anos, e Andrielly Nascimento, de 27, assistiu ao jogo junto e vibrou com a vitória brasileira.

"Gostei do jogo, acho que agora vem a Noruega e vamos ganhar de 3 a 1. Vini Jr., Martineli e Casemiro vão fazer os gols", disse Andrielly.

Casal assistiu e vibrou junto a vitória brasileira | Foto: Yuri Messias

Após o jogo, o agito da torcida fica por conta do cantor Belo. Com a classificação brasileira, o evento volta a acontecer no próximo jogo, quando o Brasil enfrenta Noruega ou Costa do Marfim.