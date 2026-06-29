Irmão de Eloá Pimentel sofre atentado em SP e estado de saúde é considerado gravíssimo

Tenente Ronickson Pimentel dos Santos, foi baleado na cabeça enquanto estava parado em um semáforo - Foto: Reprodução/Instagram

Tenente Ronickson Pimentel dos Santos, foi baleado na cabeça enquanto estava parado em um semáforo - Foto: Reprodução/Instagram

O tenente Ronickson Pimentel dos Santos, das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), da Polícia Militar de São Paulo (PMSP), que foi baleado na cabeça, no sábado (27), teve o quadro de saúde comentado pela esposa Cintia Pimentel. O policial é irmão da jovem Eloá Cristina Pimentel, morta após ser feita de refém pelo ex-namorado, em 2008.

Através de uma postagem nos stories do Instagram, uma amiga da família, revelou que Cintia está “totalmente dedicada à recuperação do Ronickson e, por isso, permanecerá afastada das redes sociais”.

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“Somos imensamente gratos por todas as mensagens de carinho, pelas correntes de oração e por toda a energia positiva que vocês têm enviado. Pedimos, com carinho, que considerem como verdadeiras apenas as atualizações publicadas pelo perfil oficial da Rota”, continua o comunicado.

Para encerrar, a nota informa que a família continua “confiando, orando e acreditando na recuperação" do policial da Rota. Ronickson é irmão da jovem Eloá Cristina Pimentel, que aos 15 anos foi morta depois de ser feita de refém pelo ex-namorado, em 2008.

Story da família do tenente | Foto: Reprodução - Instagram

Estado ‘gravíssimo’

O tenente da Rota foi atingido na cabeça enquanto estava parado em um semáforo, na Grande ABC Paulista. A Polícia Militar de São Paulo prendeu dois homens suspeitos de efetuarem o disparo contra Ronickson.

A corporação divulgou neste domingo (28), o boletim médico que informou que o estado do policial é considerado “gravíssimo”. Ainda de acordo com a nota, o tenente está internado e recebendo monitoramento neurológico contínuo, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual Mário Covas, localizado em Santo André.

“Até o momento, o quadro de saúde do oficial permanece inalterado. Ele segue em estado gravíssimo, mas estável, lutando por sua vida”, informou a nota divulgada pela PM nas redes sociais.