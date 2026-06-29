Brasil x Japão: Torcedores podem assistir o jogo da seleção em parques e bares na Região Metropolitana

Confira onde assistir o jogo da Seleção Brasileira contra o Japão - Foto: Divulgação - Renan Otto

Confira onde assistir o jogo da Seleção Brasileira contra o Japão - Foto: Divulgação - Renan Otto

Cada vez mais perto da tão esperada conquista do hexa, a seleção brasileira entra em campo mais uma vez nesta segunda-feira (29), contra o Japão, às 14h. Mas enquanto os jogadores têm a localização certa, no estádio de Houston, nos Estados Unidos, os torcedores terão uma variedade de lugares para se reunir com amigos e familiares para assistir a partida. Confira onde assistir o jogo na Região Metropolitana.

São Gonçalo

O Parque RJ Nosso Sonho, em São Gonçalo, costuma fechar ao público nas segundas-feiras para trabalho de manutenção. Entretanto, essa semana será diferente, para a população gonçalense assistir o jogo, o espaço começará a receber o público às 13h.

Parque RJ Nosso Sonho, em São Gonçalo, receberá o público para a transmissão do jogo | Foto: Reprodução - Instagram

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Niterói

Uma das principais escolhas para os torcedores de Niterói, é a transmissão no Caminho Niemeyer que terá apresentações musicais. Além da bela vista para a Baía de Guanabara, os torcedores serão recebidos às 12h ao som da DJ Tamy, logo depois haverá a transmissão do jogo. Por volta das 16h, o Monobloco será o responsável por animar os torcedores e para encerrar a festa, Belo entra no palco, às 17h, para embalar a vitória brasileira.

Caminho Niemeyer terá shows de Dj e do cantor Belo antes e depois da transmissão do jogo | Foto: Reprodução - Instagram

Para quem gosta de torcer acompanhado de um petisco delicioso e uma bebida gelada, o Mercado Municipal de Niterói é uma excelente pedida. A organização prevê a transmissão ao vivo da partida. Os torcedores também podem escolher os bares da Rua Nóbrega e Gavião Peixoto, em Icaraí.

Mercado Municipal terá transmissão do jogo | Foto: Reprodução - Instagram

Itaboraí

Os torcedores de Itaboraí, podem se reunir na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, para o Ita Fun Fest. O evento terá às 12h apresentação do DJ Caique, às 16h, pagode do Maurício Xuxu e Pagode do Menezes.

Ita Fun Fest promove shows para antes e depois do jogo do Brasil contra o Japão | Foto: Reprodução - Instagram

Maricá

O município de Maricá organizou telões em praças públicas para os torcedores gritarem ‘gol’.

Praça Orlando de Barros, no Centro: está programado para às 12h, o pré-jogo com shows do DJ Juninho Mix e União de Maricá. Logo depois, uma pausa para a transmissão do jogo e para encerrar as comemorações, uma apresentação do Grupo Chega Mais.

Nas outras localidades como: Passarela de Inoã, no bairro de Inoã, Praça Nossa Sra. das Graças, em Ponta Negra e Praça dos Gaviões, em Itaipuaçu, haverá apenas o pré-jogo com shows e a transmissão da partida.

A cidade de Maricá terá diversos pontos de transmissão da partida em praças públicas | Foto: Reprodução - Instagram

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca