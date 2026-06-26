Pai planejava matar o filho e enviava mensagens ao ChatGPT planejando crime
Agricultor, que está preso, também fazia pesquisas sobre homicídio, venenos e ataques em locais públicos
Um agricultor, de 36 anos, foi preso em São Gabriel da Palha, no Espírito Santo, por planejar a morte do próprio filho de 8 anos. O homem enviou mensagens ao ChatGPT para "conversar" sobre o crime. Ele não queria pagar pensão alimentícia à ex-companheira.
Em uma das mensagens enviadas ao ChatGPT, o pai, que não teve sua identidade revelada, disse que tentou contratar um pistoleiro por R$ 50 mil para matar a crio filho. Ele afirmou que o pistoleiro recusou o serviço ao descobrir que a vítima seria uma criança.
De acordo com a polícia, o agricultor também pesquisou sobre venenos, ataques contra policiais e atentados em locais públicos. Mesmo admitindo ter feito as pesquisas, ele negou aos policiais que realmente quisesse matar seu filho.
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Em um dos trechos, o investigado escreveu: "Essa semana pensei em pegar a arma e matar uns dois policiais perto do batalhão".
Em outro momento, afirmou: "Queria saber de onde vem essa vontade de matar as pessoas. Eu gosto de ver outra pessoa sofrer".
Em outras conversas, o agricultor também pesquisou sobre substâncias altamente tóxicas e fez perguntas relacionadas à obtenção de venenos, além de buscar informações sobre seus efeitos no organismo. De acordo com a investigação, o homem pretendia matar o filho no dia 20 de junho. A prisão ocorreu um dia antes, após um alerta enviado pela OpenAI ao FBI e repassado às autoridades brasileiras.
A partir dos dados, os investigadores identificaram o suspeito, confirmaram que ele tinha um filho e pediram à Justiça mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva, cumpridos no dia 19 de junho, um dia antes da data em que, segundo a investigação, o crime seria cometido.