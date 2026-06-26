Pai planejava matar o filho e enviava mensagens ao ChatGPT planejando crime

Pai que planejava matar o filho para não pagar pensão foi preso no dia 19 de junho - Foto: Reprodução/PCES

Pai que planejava matar o filho para não pagar pensão foi preso no dia 19 de junho - Foto: Reprodução/PCES

Um agricultor, de 36 anos, foi preso em São Gabriel da Palha, no Espírito Santo, por planejar a morte do próprio filho de 8 anos. O homem enviou mensagens ao ChatGPT para "conversar" sobre o crime. Ele não queria pagar pensão alimentícia à ex-companheira.

Em uma das mensagens enviadas ao ChatGPT, o pai, que não teve sua identidade revelada, disse que tentou contratar um pistoleiro por R$ 50 mil para matar a crio filho. Ele afirmou que o pistoleiro recusou o serviço ao descobrir que a vítima seria uma criança.

De acordo com a polícia, o agricultor também pesquisou sobre venenos, ataques contra policiais e atentados em locais públicos. Mesmo admitindo ter feito as pesquisas, ele negou aos policiais que realmente quisesse matar seu filho.

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Em um dos trechos, o investigado escreveu: "Essa semana pensei em pegar a arma e matar uns dois policiais perto do batalhão".

Em outro momento, afirmou: "Queria saber de onde vem essa vontade de matar as pessoas. Eu gosto de ver outra pessoa sofrer".

Material apreendido com homem preso por planejar morte do filho no Espírito Santo | Foto: Reprodução/PCES

Em outras conversas, o agricultor também pesquisou sobre substâncias altamente tóxicas e fez perguntas relacionadas à obtenção de venenos, além de buscar informações sobre seus efeitos no organismo. De acordo com a investigação, o homem pretendia matar o filho no dia 20 de junho. A prisão ocorreu um dia antes, após um alerta enviado pela OpenAI ao FBI e repassado às autoridades brasileiras.

A partir dos dados, os investigadores identificaram o suspeito, confirmaram que ele tinha um filho e pediram à Justiça mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva, cumpridos no dia 19 de junho, um dia antes da data em que, segundo a investigação, o crime seria cometido.