Rodoviários confirmam greve no Rio a partir de segunda-feira (29)

A categoria também pede a manutenção do passe livre, o fim dos contratos temporários no BRT - Foto: Divulgação/ Tânia Rêgo/Agência Brasil

A categoria também pede a manutenção do passe livre, o fim dos contratos temporários no BRT - Foto: Divulgação/ Tânia Rêgo/Agência Brasil

O sindicato dos rodoviários do Rio de Janeiro confirmou a realização de uma greve da categoria. A paralisação terá início à meia-noite de segunda-feira (29) e não tem prazo para terminar.

Uma assembleia geral está marcada para o dia 28, às 18h, na sede social do sindicato, localizada na Estrada do Otaviano, em Rocha Miranda, na Zona Norte, para oficializar o movimento.

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Entre as principais reivindicações estão salário de R$ 5 mil para motoristas de ônibus articulados e R$ 4 mil para os demais condutores, além de vale alimentação de R$ 1 mil, plano de saúde e odontológico e jornada de trabalho no regime 5x2.

A categoria também pede a manutenção do passe livre, o fim dos contratos temporários no BRT, contratação sob o regime CLT, alteração da data-base para 1º de março e o pagamento de indenização referente ao intervalo de almoço de 30 minutos.