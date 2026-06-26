Tanguá recebe reforço no abastecimento e amplia em 40% a oferta de água

Os moradores de Tanguá, no Leste Fluminense, estão próximos de uma importante melhoria no abastecimento de água. A Águas do Rio, empresa do grupo Aegea Saneamento, está ampliando em mais de 40% a capacidade do sistema de distribuição do município, com a implantação de quase 2,5 quilômetros de nova rede de água, que beneficiará mais de oito mil moradores. Entre os bairros contemplados estão Vila Cortes, Centro, Mangueira e Ampliação.

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Com a obra, a cidade passará a contar com aproximadamente 10 milhões de litros de água tratada por dia para abastecimento da população. Atualmente, o volume disponível é de 5,5 milhões de litros diários. O reforço representa um acréscimo superior a quatro milhões de litros por dia no sistema, fortalecendo o abastecimento no município. O volume adicional é suficiente para encher cerca de duas piscinas olímpicas por dia.

Para o diretor-executivo da Águas do Rio, Diogo Freitas, trata-se de um investimento significativo para a cidade, que qualifica o serviço, promove qualidade de vida para os moradores e valoriza os imóveis da região.

“Este investimento de cerca de R$ 400 mil faz parte de um conjunto de ações que estamos estruturando para o município. Nosso objetivo é fortalecer o sistema de abastecimento, atender melhor as demandas da população e preparar a cidade para os períodos de maior consumo, especialmente nas altas temperaturas. Com a nova adutora, vamos ampliar a oferta de água para a população e avançar na regularização do abastecimento em diferentes regiões da cidade, gerando impactos positivos para Tanguá como um todo”, afirmou.

Na quinta-feira, 18, o prefeito André Paixão fez uma visita técnica à obra. Na oportunidade, conheceu detalhes do projeto e como será feita a distribuição de água após a conclusão dos serviços. Ele esteve acompanhado da secretária de Meio Ambiente, Aline Pereira, e do diretor de Saneamento do município, Elielson Teixeira.

"A melhoria do abastecimento de água em Tanguá é uma conquista construída ao longo dos últimos anos. Ainda na gestão do ex-prefeito Rodrigo Medeiros, a Prefeitura iniciou um trabalho firme de diálogo junto à concessionária Águas do Rio, para que fossem realizados investimentos capazes de atender uma demanda histórica da nossa população. Hoje, estamos acompanhando de perto o avanço dessa obra, que representa mais segurança hídrica, mais qualidade de vida e mais dignidade para milhares de famílias tanguaenses.", disse o prefeito André Paixão.

A obra está sendo executada na Avenida Dulce Lopes Garcia e tem previsão de conclusão para o mês de julho. A iniciativa faz parte do cronograma de universalização dos serviços de saneamento da concessionária no município, que possui pouco mais de 30 mil habitantes.

Ampliação da rede de esgoto beneficia moradores de Chácaras do Pinhão

No último mês, foi concluída a obra no bairro Chácaras do Pinhão, que implantou 120 metros de rede coletora de esgoto e proporcionou a conexão de aproximadamente 30 imóveis da Rua Professor Darcy Ribeiro ao novo sistema de esgotamento sanitário. A ação, executada pela Águas do Rio, beneficia cerca de 80 moradores e faz parte das iniciativas de ampliação e melhoria do saneamento básico no município, contribuindo para a saúde e qualidade de vida na região.