Homem e mulher morrem após carro despencar do Viaduto da Joatinga e cair no mar

Na ocasião, o carro ficou submerso, sendo removido do local nesta manhã (26) - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Na ocasião, o carro ficou submerso, sendo removido do local nesta manhã (26) - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Jailton Rodrigues da Silva, de 45 anos, e Maria Cecília Ribeiro, 30, morreram após o carro em que estavam cair no canal da Joatinga, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste, na madrugada de quinta-feira (25). Os dois chegaram a ser encaminhados ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas não resistiram.

O homem morreu ainda na quinta-feira. Segundo informações, confirmadas por familiares ao DIA, Maria que estava internada em estado grave no Centro de Terapia Intensiva (CTI), faleceu nesta sexta-feira (26).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 1h30. Na ocasião, o carro ficou submerso, sendo removido do local nesta manhã (26). De acordo com testemunhas, o motorista perdeu o controle da direção na Avenida Ministro Ivan Lins, na altura do viaduto, fazendo com que o carro despencasse da pista.

Leia também:

Delegado envolvido em troca de tiros com PM responde a processo administrativo

Avenida Amaral Peixoto terá interdições para obras de revitalização a partir de sexta-feira (26)

De acordo com a Polícia Militar, equipes foram deslocadas ao local para verificar as informações e auxiliar no isolamento da área. O caso será investigado pela 16ª DP (Barra da Tijuca). Agentes realizam diligências para apurar as circunstâncias dos fatos.

Maria estava no 6° período de biomedicina e deixa um filho de apenas três anos. Ambos são naturais do Ceará. Ainda não há informações sobre o parentesco entre as vítimas.