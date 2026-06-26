Niterói sedia disputas do atletismo estadual dos Jogos Escolares do RJ neste fim de semana

A cidade de Niterói irá sediar uma das mais importantes competições dos Jogos Escolares do Rio de Janeiro (JERJ) 2026 neste fim de semana. Nos dias 27 e 28 de junho, sábado e domingo, estudantes-atletas de diversas regiões do estado disputarão as provas de atletismo e atletismo adaptado, nas categorias feminina e masculina, na Pista de Atletismo Aída dos Santos, localizada no Campus do Gragoatá, em São Domingos.

A competição reúne jovens talentos de todo o Rio de Janeiro em uma das modalidades mais tradicionais do esporte olímpico. As provas de atletismo terão início às 9h, enquanto as disputas do atletismo adaptado começam às 13h. O evento representa uma importante oportunidade para que os estudantes vivenciem a experiência da competição de alto nível, fortalecendo valores como disciplina, dedicação e superação.

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No sábado, a programação tem início às 9h, com as provas de 800m, salto em distância e lançamento de martelo. Ao longo da manhã e início da tarde, seguem as disputas de 80m, 800m, salto em altura, além das provas da tarde que incluem 100m com barreiras, arremesso de peso, salto em distância, 80m com barreiras, salto em altura (combinada), arremesso de peso (combinada) e as provas de 2.000m rasos.

No domingo, a programação também começa às 9h, com provas de lançamento de disco, salto em distância (combinada) e 150m. Pela manhã ainda acontecem lançamento de dardo (combinada), 600m rasos (combinada) e 800m rasos (combinada). No período da tarde, seguem as provas de salto em altura, salto com vara, lançamento de dardo, 80m adaptado, salto em distância adaptado, além dos 150m, marcha atlética de 3.000m e 5.000m, encerrando a etapa com arremesso de peso adaptado e uma programação marcada pela diversidade de modalidades.

Niterói volta a assumir papel de destaque no calendário esportivo estudantil do estado ao sediar uma etapa que reúne atletas de diferentes municípios fluminenses. A escolha da cidade reforça sua tradição na formação esportiva e na realização de grandes eventos, contribuindo para movimentar a comunidade escolar e incentivar a prática esportiva entre crianças e adolescentes.

A Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE) é responsável pelo fornecimento de água potável aos atletas durante os Jogos, em conformidade com a Lei da Hidratação, que obriga a oferta gratuita de água potável em eventos esportivos e culturais. Os Jogos Escolares do Rio de Janeiro (JERJ), promovidos pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, em parceria com a Federação de Esportes Estudantis do Estado do Rio de Janeiro (FEERJ), têm sua execução realizada pela ECOS – Espaço, Cidadania e Oportunidades Sociais, organização social sem fins lucrativos responsável pela gestão operacional do projeto, contribuindo para o fortalecimento do esporte educacional e da formação cidadã de estudantes em todo o estado.