Delegado é baleado após confusão durante operação policial em Niterói

Um delegado da Polícia Civil foi baleado na perna durante uma ação realizada na noite dessa quarta-feira (24), no bairro Ingá, em Niterói.

Uma das versões apuradas é a de que o agente teria confundido uma blitz de policiais civis montada na Rua Fagundes Varela com uma abordagem criminosa, o que teria provocado a reação e a troca de tiros no local. A informação, no entanto, ainda não foi confirmada oficialmente.

Em resposta, a Polícia Civil informou que agentes da 76ª DP (Centro de Niterói) realizavam diligências quando ocorreu um incidente que terminou com o policial ferido. A corporação não detalhou a dinâmica da ocorrência.

O agente foi socorrido pelos próprios colegas e encaminhado para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca. Segundo a Polícia Civil, ele recebeu atendimento médico e seu estado de saúde é estável, sem risco de morte.

O caso foi registrado na 76ª DP (Niterói).