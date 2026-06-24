Criança de cinco anos atropelada em Niterói segue internada

Uma menina de 5 anos foi internada em estado grave após ser atropelada por uma caminhonete na tarde desta terça-feira (23), em Piratininga, na Região Oceânica de Niterói.

Após o acidente, a criança foi socorrida e encaminhada para a Unidade Municipal de Urgência Dr. Mário Monteiro (UMAM), no próprio bairro. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ela recebeu atendimento na Sala de Trauma Pediátrico da unidade, onde passou por procedimentos de estabilização clínica.

Devido à gravidade dos ferimentos, a menina foi transferida para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo, referência no atendimento de trauma infantil, onde permanece internada.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a criança deu entrada na UMAM após ser vítima de um acidente de trânsito e recebeu todos os cuidados necessários antes da transferência para o Heat.

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As circunstâncias do atropelamento ainda não foram esclarecidas. Informações preliminares apontam que a vítima foi atingida por uma caminhonete.

Embora o Corpo de Bombeiros não tenha confirmado participação na ocorrência, a unidade de saúde confirmou o atendimento à criança e a transferência para o hospital estadual.