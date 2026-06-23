Corpo de mulher assassinada e decapitada pelo próprio filho será sepultado nesta terça-feira (23)
Segundo a corporação, ele confessou o crime e indicou onde estava o corpo da mãe
O corpo de Jussara Maria Rodrigues, de 57 anos, morta dentro do apartamento onde morava no bairro Cachoeirinha, na região Nordeste de Belo Horizonte, será velado às 14h desta terça-feira (23). A cerimônia será realizada no bairro Jardim Alvorada, na região Noroeste da capital.
Jussara foi encontrada morta na manhã de segunda-feira (22), após amigos e familiares estranharem a falta de contato com ela por vários dias. Diante da situação, a Polícia Militar foi chamada e, ao chegar ao apartamento, precisou arrombar a porta do imóvel. De acordo com os militares, o principal suspeito do crime é o filho da vítima, de 27 anos, que estava dentro do imóvel quando os policiais entraram no local. Segundo a corporação, ele confessou o crime e indicou onde estava o corpo da mãe.
Leia também:
Tiroteio em Botafogo deixa passageiro baleado e turistas presos em mirante
Concurso “Minha rua é Hexa” divulga vencedores
A vítima foi encontrada decapitada e com diversas perfurações provocadas por facas. A perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos no local e encaminhou o corpo para o Instituto Médico-Legal (IML).