Governo do Estado do Rio inaugura cinema em Cordeiro após mais de 40 anos sem salas de exibição no município

O Cine Cordeiro tem duas salas de exibição: uma voltada para filmes em 2D e outra equipada para exibições também em 3D - Foto: Ernesto Carriço

O Cine Cordeiro tem duas salas de exibição: uma voltada para filmes em 2D e outra equipada para exibições também em 3D - Foto: Ernesto Carriço

Após mais de 40 anos sem salas de exibição, a população de Cordeiro, na Região Serrana Fluminense, volta a ter acesso ao cinema na própria cidade. O Governo do Estado do Rio de Janeiro inaugurou, neste sábado (20/06), o Cine Cordeiro, equipamento cultural com capacidade para 172 pessoas, estrutura acessível e ingressos a preços populares. A abertura foi marcada pela exibição do filme “Nosso Sonho” e por um show gratuito do cantor Buchecha.

O Cine Cordeiro tem duas salas de exibição: uma voltada para filmes em 2D e outra equipada para exibições também em 3D. O espaço possui sistema de som 5.1 e projetores digitais.

O equipamento foi projetado para atender aos critérios de acessibilidade, garantindo acomodação adequada a cadeirantes, pessoas com deficiência motora e pessoas obesas.

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A unidade foi construída através do programa Cinema da Cidade, fruto de convênio com o Governo Federal, a Agência Nacional do Cinema (Ancine) e financiamento da Caixa Econômica Federal. O investimento total na construção foi de aproximadamente R$ 4,8 milhões, somando recursos do Governo Federal e do Governo do Estado.

O Cine Cordeiro é a terceira unidade entregue pelo programa Cinema da Cidade no estado e também a terceira do país. Antes dele, foram inaugurados cinemas em Miracema, em 2024, e São Pedro da Aldeia, em 2025. Além das três unidades, o Governo do Estado segue com a construção de novos cinemas nos municípios de São Fidélis, Bom Jardim e Mendes.

"Mais do que um novo equipamento cultural, este cinema representa acesso. Estamos devolvendo à população de Cordeiro a oportunidade de viver a experiência do cinema sem precisar sair da cidade, fortalecendo a cultura e movimentando a economia local - destacou Danielle Barros, secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa.

Cinema volta a fazer parte da rotina dos moradores

Por décadas, assistir a um filme na telona foi um programa distante para quem vive em Cordeiro. Moradores precisavam se deslocar para cidades vizinhas em busca da experiência do cinema. Com a novidade, essa realidade muda e a população passa a contar com um espaço cultural moderno, acessível e próximo de casa.

Com cerca de 20 mil habitantes, cordeirenses precisavam percorrer aproximadamente 47 quilômetros até Nova Friburgo, em um trajeto que podia levar cerca de uma hora de carro ou até duas horas de ônibus, para ter acesso a uma sala de cinema.

A unidade foi construída através do programa Cinema da Cidade, fruto de convênio com o Governo Federal, a Agência Nacional do Cinema (Ancine) e financiamento da Caixa Econômica Federal | Foto: Ernesto Carriço

Aos 76 anos, aproveitando a aposentadoria, a ex-guia turística Jandira Zaniboni comemora a chegada do cinema à cidade. Por muitos anos, ela também precisou viajar para municípios vizinhos para assistir a filmes na telona.

"Esse cinema representa muito para a população de Cordeiro. Esperamos por isso durante muitos anos e hoje é uma realidade. Tenho certeza de que este espaço vai ajudar a unir ainda mais as pessoas da cidade. Eu já precisei viajar para outros lugares para ir ao cinema, e agora temos o nosso aqui", celebrou a moradora.

Nesta primeira semana, a partir deste domingo (21/06) até quarta-feira (24/06), o Cine Cordeiro oferecerá sessões gratuitas. Os ingressos poderão ser retirados diariamente na bilheteria, a partir das 16h, respeitando a capacidade máxima de lotação. As exibições acontecem às 17h30 e às 18h.