Governo dos EUA impede delegação do Egito de entrar em cidade após vitória na Copa

A seleção do Egito participa do grupo G, nele, a equipe ocupa a primeira posição com quatro pontos - Foto: Reprodução

A seleção do Egito participa do grupo G, nele, a equipe ocupa a primeira posição com quatro pontos - Foto: Reprodução

O governo dos Estados Unidos, um dos países cede da Copa do Mundo, impediu a seleção do Egito de viajar para Seattle e se instalar no local até o último jogo da fase inicial da competição, que será contra o Irã. O caso aconteceu no último domingo (21), após a vitória da equipe egípcia, por 2 a 1, no confronto com a Nova Zelândia, que aconteceu em Vancouver, localizado no Canadá.

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De acordo com a Associação Egípcia de Futebol, em decorrência do veto emitido por autoridades estadunidenses, a delegação precisou alterar os planos de última hora e precisou seguir para outra cidade, a Spokane, em Washington DC, que está sendo usada como base da seleção e comissão técnica no país.

"A equipe queria viajar diretamente para Seattle para proteger os jogadores do estresse das viagens devido ao grande número de movimentações, em preparação para o jogo contra o Irã", afirma a Associação através de comunicado divulgado nesta terça-feira (23).

A seleção do Egito participa do grupo G, nele, a equipe ocupa a primeira posição com quatro pontos. Para se confirmar como o primeiro colocado da chave, a equipe egípcia busca a vitória contra o Irã na partida que acontece neste sábado (27), à 00h.