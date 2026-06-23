Anvisa aprova novo medicamento oral para câncer de mama

De acordo com a Anvisa, o câncer de mama figura como a neoplasia maligna de maior incidência entre mulheres - Foto: Reprodução/Agência Brasil

De acordo com a Anvisa, o câncer de mama figura como a neoplasia maligna de maior incidência entre mulheres - Foto: Reprodução/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou esta semana o registro do medicamento Inluriyo® (tosilato de inlunestranto), indicado para adultos com câncer de mama localmente avançado, que não pode ser removido por cirurgia ou que já se espalhou para outras partes do corpo e que foi previamente tratado com terapia endócrina.

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Em nota, a agência detalhou que esse tipo de tumor apresenta as seguintes características: é positivo para receptor de estrogênio (ER+), negativo para receptor 2 do fator de crescimento epidérmico humano (HER2-) e tem mutação no receptor de estrogênio 1 (ESR1m).

“O medicamento, desenvolvido pela Eli Lilly do Brasil Ltda., é oral e indicado como monoterapia”. De acordo com a Anvisa, o câncer de mama figura como a neoplasia maligna de maior incidência entre mulheres. No Brasil, dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca) indicam que, no período entre 2023 e 2025, foram registrados 73.610 casos da doença. O número representa 30,1% do total de cânceres em mulheres.