Uber divulga lista com modelos de carros permitidos para rodar no aplicativo

Segundo a empresa, a revisão foi realizada para adequar a frota das categorias premium às expectativas dos usuários e aos padrões atuais do serviço - Foto: Divulgação/ Uber

Segundo a empresa, a revisão foi realizada para adequar a frota das categorias premium às expectativas dos usuários e aos padrões atuais do serviço - Foto: Divulgação/ Uber

A Uber anunciou uma atualização na lista de veículos permitidos a operar nas categorias Comfort e Black. As novas regras passam a valer em 11 de janeiro de 2027 e retiram da plataforma diversos modelos populares entre os motoristas parceiros.

Segundo a empresa, a revisão foi realizada para adequar a frota das categorias premium às expectativas dos usuários e aos padrões atuais do serviço.

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Entre os veículos que deixarão de ser aceitos no Uber Black estão modelos como Citroën C4 Cactus, Renault Duster, Chevrolet Cruze, Toyota Prius, Audi A3 e Volkswagen Nivus, independentemente do ano de fabricação.

Já na categoria Comfort, sairão da lista carros como Fiat Argo, Volkswagen Polo, Chevrolet Prisma, Toyota Yaris e Peugeot 208, entre outros.

Além das exclusões, alguns modelos passarão a ter exigência mínima de ano de fabricação para continuar aptos. É o caso do Honda City, BYD Dolphin, Volkswagen Virtus e Peugeot 208.

A Uber também informou que os critérios podem variar de acordo com o município. No Rio de Janeiro, por exemplo, modelos como Toyota Etios Sedan e Chevrolet Cobalt só serão aceitos a partir dos modelos de 2019.

Para atuar na categoria Comfort, os motoristas ainda precisarão manter mais de 100 viagens concluídas na plataforma e nota mínima de 4,80.

A lista completa divulgada pela uber pode ser acessada no site: https://www.uber.com/br/pt-br/blog/mudancas-black-e-comfort-a-partir-de-janeiro-2027/