Briga em festa junina de crossfit em Belford Roxo termina em agressão e exonerações

Uma madrugada que deveria ser de lazer acabou marcada por violência, lesões em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Durante uma festa junina promovida por uma academia de crossfit, a aluna Antônia Viter ficou ferida após uma briga que resultou em hematomas pelo corpo e no arrancamento de parte do cabelo.

Após a repercussão do caso, a prefeita Mariana Malta decidiu exonerar três servidoras comissionadas suspeitas de participação na confusão. O anúncio foi feito na segunda-feira (22), e a medida foi publicada oficialmente no Diário Oficial do município nesta terça (23).

A ocorrência aconteceu por volta das 4h da madrugada entre o sábado (20) e o domingo (21), no bairro Areia Branca. Segundo relato da vítima, a confusão começou a partir de uma discussão considerada trivial envolvendo a escolha de músicas durante um karaokê da confraternização.

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Antônia afirmou que o desentendimento teve início após comentários e provocações sobre as músicas que estavam sendo tocadas. Ela contou que respondeu às falas e que, em seguida, a situação rapidamente evoluiu para agressões físicas. De acordo com seu depoimento, ela foi puxada durante o conflito e a briga acabou ganhando proporções maiores com a participação de outras pessoas. A vítima relata que tudo aconteceu de forma muito rápida.

Registros divulgados nas redes sociais mostram marcas das agressões sofridas pela aluna, que afirma ter sido atacada e ter perdido parte dos cabelos durante o episódio. Com a repercussão, a prefeita de Belford Roxo declarou que o comportamento das envolvidas é inadmissível e que não será tolerado dentro da gestão pública. Ela informou ainda o afastamento das servidoras, que atuavam na Secretaria da Mulher, e garantiu que a vítima está recebendo apoio da administração municipal.

Uma das mulheres citadas no caso apresentou outra versão, reconhecendo a participação na briga, mas negando que tenha ocorrido uma agressão em grupo. Ela afirma que a discussão foi direta entre as partes e que também teria sofrido agressões durante a tentativa de separar o conflito.

A envolvida ainda declarou que vem sendo alvo de ameaças após a divulgação do caso e que a situação será esclarecida na Justiça. O estabelecimento onde ocorreu o evento também se pronunciou, afirmando que repudia qualquer tipo de violência e que tomou medidas internas após o ocorrido. A direção informou que prestou suporte aos envolvidos e reforçou que não compactua com atitudes que contrariem princípios de respeito e convivência.

O caso foi registrado na 54ª DP (Belford Roxo) e segue em investigação pela Polícia Civil, que já colheu depoimentos e continua realizando diligências para esclarecer todos os fatos.