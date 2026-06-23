Briga em festa junina de crossfit em Belford Roxo termina em agressão e exonerações
O caso foi registrado na 54ª DP (Belford Roxo) e segue em investigação pela Polícia Civil
Uma madrugada que deveria ser de lazer acabou marcada por violência, lesões em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Durante uma festa junina promovida por uma academia de crossfit, a aluna Antônia Viter ficou ferida após uma briga que resultou em hematomas pelo corpo e no arrancamento de parte do cabelo.
Após a repercussão do caso, a prefeita Mariana Malta decidiu exonerar três servidoras comissionadas suspeitas de participação na confusão. O anúncio foi feito na segunda-feira (22), e a medida foi publicada oficialmente no Diário Oficial do município nesta terça (23).
A ocorrência aconteceu por volta das 4h da madrugada entre o sábado (20) e o domingo (21), no bairro Areia Branca. Segundo relato da vítima, a confusão começou a partir de uma discussão considerada trivial envolvendo a escolha de músicas durante um karaokê da confraternização.
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Antônia afirmou que o desentendimento teve início após comentários e provocações sobre as músicas que estavam sendo tocadas. Ela contou que respondeu às falas e que, em seguida, a situação rapidamente evoluiu para agressões físicas. De acordo com seu depoimento, ela foi puxada durante o conflito e a briga acabou ganhando proporções maiores com a participação de outras pessoas. A vítima relata que tudo aconteceu de forma muito rápida.
Registros divulgados nas redes sociais mostram marcas das agressões sofridas pela aluna, que afirma ter sido atacada e ter perdido parte dos cabelos durante o episódio. Com a repercussão, a prefeita de Belford Roxo declarou que o comportamento das envolvidas é inadmissível e que não será tolerado dentro da gestão pública. Ela informou ainda o afastamento das servidoras, que atuavam na Secretaria da Mulher, e garantiu que a vítima está recebendo apoio da administração municipal.
Uma das mulheres citadas no caso apresentou outra versão, reconhecendo a participação na briga, mas negando que tenha ocorrido uma agressão em grupo. Ela afirma que a discussão foi direta entre as partes e que também teria sofrido agressões durante a tentativa de separar o conflito.
A envolvida ainda declarou que vem sendo alvo de ameaças após a divulgação do caso e que a situação será esclarecida na Justiça. O estabelecimento onde ocorreu o evento também se pronunciou, afirmando que repudia qualquer tipo de violência e que tomou medidas internas após o ocorrido. A direção informou que prestou suporte aos envolvidos e reforçou que não compactua com atitudes que contrariem princípios de respeito e convivência.
O caso foi registrado na 54ª DP (Belford Roxo) e segue em investigação pela Polícia Civil, que já colheu depoimentos e continua realizando diligências para esclarecer todos os fatos.