Polícia Civil prende suspeito de homicídio e ocultação de cadáver em Itaboraí

Agentes da Polícia Civil prenderam na segunda-feira (22), em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio, um homem investigado por homicídio e ocultação de cadáver.

O caso começou em 1º de janeiro de 2026, quando o corpo de Paulo Henrique Inácio foi encontrado parcialmente enterrado no quintal de uma residência pertencente ao suspeito, no bairro Retiro São Joaquim. A vítima estava com mãos e pernas amarradas, envolta em cobertores e já em avançado estado de decomposição, segundo registros policiais.

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As investigações da Divisão de Homicídios indicam que vítima e acusado eram amigos e costumavam consumir bebidas alcoólicas e drogas juntos. De acordo com o inquérito, a última vez em que Paulo Henrique foi visto com vida foi na varanda da casa do investigado, onde ambos ingeriam cachaça.

Conforme a apuração, o setor de inteligência da especializada de Niterói e São Gonçalo identificou que o crime teria sido motivado por desentendimentos considerados banais, relacionados a um suposto furto de celular e a uma discussão envolvendo uma garrafa de cachaça.

A Polícia Civil informou ainda que o suspeito possui antecedentes criminais. Ele foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. O homem foi localizado e preso no próprio bairro do Retiro São Joaquim após diligências realizadas por equipes dos Grupos de Investigação de Itaboraí e São Gonçalo.