Colégio Pedro II abre inscrições para curso gratuito de Libras com vagas presenciais e remotas

Gratuito, o curso tem como objetivo desenvolver habilidades iniciais de comunicação em Libras, além de promover o conhecimento sobre a cultura e a comunidade surda - Foto: Divulgação/Minube

Gratuito, o curso tem como objetivo desenvolver habilidades iniciais de comunicação em Libras, além de promover o conhecimento sobre a cultura e a comunidade surda - Foto: Divulgação/Minube

O Colégio Pedro II está com inscrições abertas para o processo seletivo do curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) em Língua Brasileira de Sinais (Libras) – Básico. A iniciativa marca a oferta do primeiro curso FIC da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) desenvolvido integralmente pela instituição, por meio da Pró-Reitoria de Ensino.

Gratuito, o curso tem como objetivo desenvolver habilidades iniciais de comunicação em Libras, além de promover o conhecimento sobre a cultura e a comunidade surda. A formação busca ampliar as possibilidades de atuação em ambientes sociais e profissionais mais acessíveis e inclusivos.

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Ao final do curso, os participantes estarão aptos a utilizar a Libras em nível básico, aplicar o alfabeto manual e auxiliar na comunicação com pessoas surdas em diferentes contextos de atendimento ao público.

Com duração de quatro meses, entre agosto e novembro de 2026, o curso terá carga horária total de 160 horas e oferecerá 46 vagas, distribuídas entre uma turma presencial, com 26 vagas, e uma turma remota, com 20 vagas.

As aulas presenciais serão realizadas no Campus Niterói, às segundas e quintas-feiras, das 7h às 12h, com oferta de merenda aos estudantes. Já a turma remota contará com encontros síncronos às segundas, terças e quartas-feiras, das 19h30 às 21h10, além de atividades assíncronas na plataforma Moodle. O início das aulas está previsto para o dia 10 de agosto de 2026.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas entre os dias 19 de junho e 12 de julho de 2026. Para participar, é necessário ter concluído, no mínimo, o Ensino Fundamental. Os candidatos deverão apresentar documento oficial de identificação com foto, CPF e comprovante de escolaridade.

Reserva de vagas

Metade das vagas será destinada a pessoas surdas ou com deficiência auditiva. As demais vagas serão distribuídas entre candidatos contemplados pelas políticas de reserva de vagas e candidatos da ampla concorrência.

O processo seletivo também prevê vagas reservadas para candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Fundamental em escolas públicas, candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, oriundos de comunidades quilombolas, pessoas com deficiência e candidatos com renda familiar per capita de até um salário-mínimo.

Seleção por sorteio

O ingresso ocorrerá por meio de sorteio público, que será realizado presencialmente no Campus Niterói, no dia 17 de julho, às 10h. A presença dos candidatos no momento do sorteio é facultativa.

O resultado será divulgado no site do Colégio Pedro II em 4 de agosto. Já as matrículas dos candidatos sorteados ocorrerão entre os dias 5 e 7 de agosto.

O edital completo, com o cronograma, orientações sobre documentação e critérios de reserva de vagas, está disponível no portal institucional do Colégio Pedro II.

Serviço

Curso: Formação Inicial e Continuada (FIC) em Libras – Básico

Inscrições: de 19 de junho a 12 de julho de 2026

Vagas: 46 (26 presenciais e 20 remotas)

Início das aulas: 10 de agosto de 2026

Sorteio público: 17 de julho, às 10h, no Campus Niterói

Resultado: 4 de agosto de 2026

Matrículas: de 5 a 7 de agosto de 2026

Informações: psestudantes@cp2.g12.br

Edital: Edital nº 25/2026 – Processo Seletivo de Estudantes para o Curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) de Língua Brasileira de Sinais (Libras) – Básico.