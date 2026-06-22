Museu Nacional da UFRJ lança duas exposições inéditas

As exposições celebram o caráter educativo e de pesquisa do museu, aproximando a população do fazer científico - Foto: Divulgação

As exposições celebram o caráter educativo e de pesquisa do museu, aproximando a população do fazer científico - Foto: Divulgação

O Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), entidade vinculada ao Ministério da Educação (MEC), abriu novamente as portas de sua sede histórica, o Paço de São Cristóvão, para um reencontro com a sociedade. Com o apoio do MEC e outras instituições parceiras, o espaço recebe uma programação especial composta por duas exposições inéditas, distribuídas em seis salas do edifício, que seguem em processo de reconstrução. A iniciativa é fruto do Projeto Museu Nacional Vive e marca o avanço nas obras, que agora se concentram na parte posterior do palácio, permitindo a circulação segura de visitantes na área frontal.

As exposições celebram o caráter educativo e de pesquisa do museu, aproximando a população do fazer científico. Desenvolvida pelas equipes da própria instituição, a mostra “Bastidores da Ciência” revela o trabalho diário dos pesquisadores. O público poderá conhecer de perto as técnicas de restauração, paleoarte, taxidermia e conservação. Um dos momentos mais emocionantes da visitação é a exposição de instrumentos musicais produzidos pelo luthier (artesão de instrumentos musicais) Davi Lopes, a partir de madeiras resgatadas das chamas do incêndio ocorrido no Museu, em 2018.

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Já a mostra “Rescaldo das Memórias” ocupa o exato local onde o incêndio teve início, ainda exibindo vigas de aço retorcidas pelo calor. A exposição individual do artista plástico Vik Muniz traz fotografias e esculturas feitas com cinzas e fragmentos do próprio palácio. O objetivo é propor uma reflexão sobre o poder da memória e a capacidade de reconstrução coletiva.

Investimentos – O MEC tem garantido repasses destinados à reconstrução e modernização do Museu Nacional. De 2023 até junho de 2026, as dotações orçamentárias do Governo do Brasil ultrapassam os R$ 70 milhões. Foram investidos aproximadamente R$ 17,9 milhões em 2023; R$ 30,5 milhões em 2024; R$ 14,2 milhões em 2025; e mais de R$ 8 milhões já garantidos na dotação atualizada de 2026. Entre as entregas recentes, destaca-se a conclusão das obras dos módulos laboratoriais anexos do museu, que contaram com um investimento de R$ 2,5 milhões por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC). A pasta assegurou, ainda, a recomposição do orçamento discricionário da UFRJ em 2026, com o aporte de mais R$ 28,1 milhões, ampliando o orçamento de 2026 para R$ 416,1 milhões, visando à continuidade dos serviços e o pleno funcionamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão da universidade.

Serviço

Exposições “Bastidores da Ciência” e “Rescaldo das Memórias”

Data: 21 de junho a 30 de agosto

Horário: Terça a domingo, das 10h às 16h

Local: Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Endereço: Quinta da Boa Vista, s/n, São Cristóvão, Rio de Janeiro (RJ)

Valor: grátis, com retirada de ingressos pela Sympla

Detalhes:

Ingressos para as sessões de cada semana estarão disponíveis a partir das 13h de cada segunda-feira;

Visitas em Libras com tradução para o português aos sábados, das 13h às 15h, a partir de 27/6;

Visitas de pessoas com deficiência mental/intelectual e/ou transtornos do neurodesenvolvimento em horários exclusivos: sempre às sextas-feiras e aos domingos, das 9h às 10h, a partir de 26/6. Esses públicos são bem-vindos em qualquer outro dia e horário;

Agendamento de grupos escolares e de projetos sociais: agendamento.exposicao@mn.ufrj.br.