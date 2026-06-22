Família busca informações sobre aposentado desaparecido em São Gonçalo

Morador do Jardim Catarina Novo, Sérgio da Silva Rego foi visto pela última vez na Praça de Santa Luzia, na noite de sábado (20) - Foto: Reprodução - Arquivo pessoal

Morador do Jardim Catarina Novo, Sérgio da Silva Rego foi visto pela última vez na Praça de Santa Luzia, na noite de sábado (20) - Foto: Reprodução - Arquivo pessoal

Familiares do aposentado Sérgio da Silva Rego, de 64 anos, vivem momentos de angústia desde o desaparecimento do idoso, morador do bairro Jardim Catarina Novo, em São Gonçalo. Ele foi visto pela última vez na noite do último sábado (20), após sair de casa para fazer compras e visitar uma das filhas, e desde então não deu mais notícias.

De acordo com informações fornecidas por uma das filhas, Daiene Campanate Rego, de 43 anos, o aposentado teria sido visto pela última vez na Praça de Santa Luzia, local que fica a aproximadamente 10 minutos de caminhada de sua residência.

Família divulgou cartaz e busca informações sobre idoso desaparecido em São Gonçalo | Foto: Divulgação

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A filha conta que, quando perceberam que Sérgio não havia retornado, começaram a procurá-lo por conta própria.

“Por volta de 21h30 ou 22h, eu já saí de casa e andei pelo trajeto que ele faria. [...] Fiz o trajeto que ele costuma fazer, prestando atenção em cada calçada e esquina onde ele poderia ter sentado. Na praça também tem bancos, e eu também olhei com bastante cuidado. Fui até a antiga oficina, que fica embaixo da minha casa, e à casa da irmã dele, mas ele não estava em nenhum dos locais e não o encontrei no caminho”, disse Daiene.

Ainda em busca de pistas que levem ao paradeiro do aposentado, familiares foram a hospitais da região e até mesmo ao Instituto Médico-Legal (IML), mas sem sucesso.

No dia em que desapareceu, Sérgio usava uma bermuda e um casaco, ambos pretos. Com ele, também estaria uma carteira com seus documentos de identificação.

A família registrou o desaparecimento na 74ª Delegacia de Polícia (Alcântara). Quem tiver informações que possam ajudar a localizar Sérgio deve entrar em contato com as filhas pelos números: (21) 96445-8014 (Alice Campanate) e (21) 96755-4512 (Daiene Campanate).

Procurada a Polícia Civil informou, por meio de nota oficial, que "O caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara) e encaminhado para o Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). Os agentes realizam diligências para localizá-lo."