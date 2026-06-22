Sabrina Sato e Nicolas Prattes anunciam a espera do primeiro filho

A apresentadora Sabrina Sato, de 45 anos, anunciou que está esperando o primeiro filho com o ator Nicolas Prattes, na manhã desta segunda-feira (22). Sabrina já é mãe da Zoe, de 7 anos, fruto de um relacionamento com o também ator Duda Nagle.

A novidade foi anunciada ao mundo por meio de uma publicação conjunta nos perfis oficiais do casal. A postagem consiste em um vídeo em que Zoe aparece narrando e anunciando a chegada de um irmão ou irmã.

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“O Zezé (Nicolas Prattes) vai ser pai pela primeira vez. Eu vou ser irmã pela primeira vez. E minha mamãe vai ser mãe pela segunda vez. Ê,mãe, você tá sempre na frente, né?”, brinca a menina ao contar a novidade.

Sabrina e Nicolas estão juntos desde 2024, escreveram na legenda da postagem celebrando a novidade: ”O nosso amor chamou e floresceu. Deus sabe de tudo 🤍🙏”.