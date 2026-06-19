Motociclista morre após acidente no Túnel Rebouças

Um homem morreu em um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta no Túnel Rebouças, na ligação com o Elevado Paulo de Frontin, em direção ao Centro, na noite desta quinta-feira (18).



O Corpo de Bombeiros informou que militares do quartel do Humaitá foram chamados às 22h para atender à ocorrência. Quando chegaram ao local, encontraram a vítima, um homem de 45 anos, já sem vida.

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De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), uma faixa da via precisou ser ocupada próximo à saída do túnel por causa do acidente. A ocorrência contou com o trabalho de agentes da CET-Rio, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.

Por causa do acidente, o trânsito em direção ao Centro sofreu retenções. Motoristas que trafegavam pela Zona Sul foram instruídos a usar o Viaduto 31 de Março como alternativa. Por volta das 0h50 desta sexta-feira (19), a via foi totalmente liberada.

Além desse caso, também na manhã desta sexta-feira foi registrado mais um acidente que causou retenções no trânsito da Zona Norte. Uma parte da Rua São Francisco Xavier, na altura da Rua Radialista Waldir Amaral, foi interditada depois de um atropelamento envolvendo um ônibus.

Ainda de acordo com o Centro de Operações, foi registrada lentidão no trecho a partir da Rua Luís de Matos. O Corpo de Bombeiros foi chamado para a ocorrência por volta das 5h47, na Avenida Maracanã. Porém, os militares não localizaram a vítima quando chegaram ao local. A corporação informou que a vítima do atropelamento estaria consciente depois do acidente e teria deixado o local pouco antes da chegada das equipes.