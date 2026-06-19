Homem é preso por integrar quadrilha de roubos a farmácia

O acusado também é investigado por envolvimento em outro assalto a uma unidade da mesma rede de drogarias - Foto: Divulgação/ PCERJ

O acusado também é investigado por envolvimento em outro assalto a uma unidade da mesma rede de drogarias - Foto: Divulgação/ PCERJ

Um homem foi preso, nesta quarta-feira (18), por integrar uma quadrilha especializada em roubos a farmácias no Rio. A quadrilha causou um prejuízo superior a R$ 144 mil em um dos crimes investigados, praticado no último domingo (14), em uma drogaria no Itanhangá, Zona Sudoeste. O suspeito, identificado como Pedro Henrique Lima Sousa da Silva, 23 anos, foi encontrado em Duque de Caxias, Baixada Fluminense.

Segundo as investigações, Pedro Henrique é indicado como motorista do grupo criminoso. Por cada ação, ele recebe cerca de R$ 2 mil. A prisão aconteceu após agentes da polícia civil da 16ª DP (Barra da Tijuca) identificarem o carro usado no assalto, que estava alugado em nome da mãe do jovem, mas era utilizado por ele.

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No roubo que ocorreu em Itanhangá, quatro criminosos participaram da ação. Três deles invadiram a loja com facas, renderam os funcionários, os trancaram em uma sala e recolheram medicamentos, cosméticos, produtos de beleza e canetas emagrecedoras de alto valor comercial. O quarto integrante ficou do lado de fora, responsável pela fuga do grupo.

O acusado também é investigado por envolvimento em outro assalto a uma unidade da mesma rede de drogarias, ocorrido em maio deste ano, na Tijuca, Zona Norte. Após ser localizado nas regiões próximas da casa em que mora, no Parque Lafaiete, ele foi conduzido à delegacia e confessou a participação nos delitos. Pedro utilizava veículos alugados em diferentes locadoras para dificultar a identificação dele e se apresentava como motorista de aplicativo.