Dia Mundial do Fusca será comemorado no Horto do Barreto com solidariedade, música e exposição de veículos

O Dia Mundial do Fusca é comemorado oficialmente em 22 de junho - Foto: Reprodução - Bruno copello/Membro Família Ferrugem

O Dia Mundial do Fusca é comemorado oficialmente em 22 de junho - Foto: Reprodução - Bruno copello/Membro Família Ferrugem

Os apaixonados por carros antigos já têm encontro marcado em Niterói. No próximo dia 21 de junho, das 9h às 15h, o Horto do Barreto, localizado na Rua Doutor Luiz Palmier, s/nº, receberá a celebração do Dia Mundial do Fusca, reunindo proprietários, colecionadores e admiradores de um dos automóveis mais icônicos da história mundial.

O Dia Mundial do Fusca é comemorado oficialmente em 22 de junho, data que celebra um dos veículos mais populares de todos os tempos. Criado na Alemanha na década de 1930, o Fusca conquistou milhões de admiradores ao redor do mundo e se tornou um símbolo de resistência, simplicidade e paixão automotiva. No Brasil, o modelo marcou gerações e segue despertando o interesse de colecionadores e entusiastas.

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Com entrada gratuita, o evento promoverá uma grande confraternização entre os participantes, contando com exposição de veículos, música ao vivo, food trucks e mercado de peças, proporcionando lazer para toda a família em um dos espaços mais agradáveis da cidade.

De acordo com os organizadores, a expectativa é reunir cerca de 50 veículos na área interna do Horto do Barreto, além de dezenas de outros automóveis que deverão ocupar as ruas do entorno do parque, transformando a região em um grande ponto de encontro para os amantes dos clássicos Volkswagen refrigerados a ar.

O evento gratuito vai acontecer no Horto do Barreto | Foto: Divulgação

A iniciativa também terá caráter solidário. Os visitantes são convidados a contribuir com a doação de 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado a ações sociais desenvolvidas na cidade.

O encontro é promovido com o apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Governo e da Administração Regional do Barreto, além da participação da Família Ferrugem Air Cooled-RJ, um dos grupos organizadores do evento e referência entre os colecionadores e entusiastas dos veículos Volkswagen refrigerados a ar no Estado do Rio de Janeiro.

Para o secretário municipal de Governo, Paulo Bagueira, o evento reforça a vocação do Horto do Barreto como espaço de convivência e integração comunitária.

"Eventos como o Dia Mundial do Fusca ajudam a aproximar as famílias dos espaços públicos, fortalecem o sentimento de pertencimento da população e movimentam a economia local. O Horto do Barreto vem se consolidando como um importante polo de lazer e cultura da Zona Norte de Niterói, e a Secretaria de Governo tem orgulho de apoiar iniciativas que promovem a convivência, a solidariedade e a valorização da memória cultural", destacou o secretário.

A programação promete atrair visitantes de diversas cidades do Estado do Rio de Janeiro, consolidando o Horto do Barreto como palco de grandes encontros temáticos e atividades voltadas para toda a família.

Serviço

Dia Mundial do Fusca – Niterói

- 21 de junho de 2026

- Das 9h às 15h

- Horto do Barreto – Rua Doutor Luiz Palmier, s/nº – Barreto – Niterói

Entrada gratuita

- Doação voluntária de 1 kg de alimento não perecível

- Exposição de aproximadamente 50 veículos no interior do parque, além de dezenas de automóveis nas ruas do entorno.

- Música ao vivo, food trucks e mercado de peças.

- Apoio: Prefeitura de Niterói, Secretaria Municipal de Governo, Administração Regional do Barreto e Família Ferrugem Air Cooled-RJ e Mega Proteção Veícular.