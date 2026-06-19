Dia Mundial do Fusca será comemorado no Horto do Barreto com solidariedade, música e exposição de veículos
A programação promete atrair visitantes de diversas cidades do Estado do Rio de Janeiro
Os apaixonados por carros antigos já têm encontro marcado em Niterói. No próximo dia 21 de junho, das 9h às 15h, o Horto do Barreto, localizado na Rua Doutor Luiz Palmier, s/nº, receberá a celebração do Dia Mundial do Fusca, reunindo proprietários, colecionadores e admiradores de um dos automóveis mais icônicos da história mundial.
O Dia Mundial do Fusca é comemorado oficialmente em 22 de junho, data que celebra um dos veículos mais populares de todos os tempos. Criado na Alemanha na década de 1930, o Fusca conquistou milhões de admiradores ao redor do mundo e se tornou um símbolo de resistência, simplicidade e paixão automotiva. No Brasil, o modelo marcou gerações e segue despertando o interesse de colecionadores e entusiastas.
Leia também:
Prefeitura leva ação social com serviços gratuitos à quadra da União de Maricá
Santa Rosa recebe arraiá gratuito neste fim de semana na Praça Raul de Oliveira Rodrigues
Com entrada gratuita, o evento promoverá uma grande confraternização entre os participantes, contando com exposição de veículos, música ao vivo, food trucks e mercado de peças, proporcionando lazer para toda a família em um dos espaços mais agradáveis da cidade.
De acordo com os organizadores, a expectativa é reunir cerca de 50 veículos na área interna do Horto do Barreto, além de dezenas de outros automóveis que deverão ocupar as ruas do entorno do parque, transformando a região em um grande ponto de encontro para os amantes dos clássicos Volkswagen refrigerados a ar.
A iniciativa também terá caráter solidário. Os visitantes são convidados a contribuir com a doação de 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado a ações sociais desenvolvidas na cidade.
O encontro é promovido com o apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Governo e da Administração Regional do Barreto, além da participação da Família Ferrugem Air Cooled-RJ, um dos grupos organizadores do evento e referência entre os colecionadores e entusiastas dos veículos Volkswagen refrigerados a ar no Estado do Rio de Janeiro.
Para o secretário municipal de Governo, Paulo Bagueira, o evento reforça a vocação do Horto do Barreto como espaço de convivência e integração comunitária.
"Eventos como o Dia Mundial do Fusca ajudam a aproximar as famílias dos espaços públicos, fortalecem o sentimento de pertencimento da população e movimentam a economia local. O Horto do Barreto vem se consolidando como um importante polo de lazer e cultura da Zona Norte de Niterói, e a Secretaria de Governo tem orgulho de apoiar iniciativas que promovem a convivência, a solidariedade e a valorização da memória cultural", destacou o secretário.
A programação promete atrair visitantes de diversas cidades do Estado do Rio de Janeiro, consolidando o Horto do Barreto como palco de grandes encontros temáticos e atividades voltadas para toda a família.
Serviço
Dia Mundial do Fusca – Niterói
- 21 de junho de 2026
- Das 9h às 15h
- Horto do Barreto – Rua Doutor Luiz Palmier, s/nº – Barreto – Niterói
Entrada gratuita
- Doação voluntária de 1 kg de alimento não perecível
- Exposição de aproximadamente 50 veículos no interior do parque, além de dezenas de automóveis nas ruas do entorno.
- Música ao vivo, food trucks e mercado de peças.
- Apoio: Prefeitura de Niterói, Secretaria Municipal de Governo, Administração Regional do Barreto e Família Ferrugem Air Cooled-RJ e Mega Proteção Veícular.