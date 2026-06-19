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Lula sanciona reajuste do piso salarial dos professores da educação básica

Com o reajuste, o aumento será de 5,4% em relação ao valor anterior, de R$ 4.867,77

relogio min de leitura | Redação 19 de junho de 2026 - 09:49
Outra novidade é a inclusão de profissionais contratados por tempo determinado entre os beneficiários do piso nacional
Outra novidade é a inclusão de profissionais contratados por tempo determinado entre os beneficiários do piso nacional -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o piso salarial para professores da educação básica em R$ 5.130,60. Com o reajuste, o aumento será de 5,4% em relação ao valor anterior, de R$ 4.867,77. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (19).

A nova legislação estabelece regras para a atualização anual do piso salarial profissional nacional, garantindo que o reajuste não seja inferior à inflação acumulada no período anterior. Além disso, a norma determina que o Ministério da Educação divulgue a memória de cálculo utilizada na atualização do piso, o que amplia a transparência e fortalece a compreensão do processo.

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Outra novidade é a inclusão de profissionais contratados por tempo determinado entre os beneficiários do piso nacional, garantindo a esses trabalhadores os mesmos direitos assegurados aos demais profissionais do magistério público da educação básica.

Caso seja cumprida por todos os entes federativos, a nova regra poderá gerar um impacto em torno de R$ 6,4 bilhões em 2026.

Tags:

Direitos dos Professores educação básica Lula Piso salarial Reajuste salarial

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