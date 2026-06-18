União dos Professores Públicos realiza II Encontro de Direito Sindical UPPES em Niterói

A União dos Professores Públicos no Estado - Sindicato (UPPES) realizou, nesta quinta-feira (18 de junho), o II Encontro de Direito Sindical UPPES, evento gratuito que reuniu educadores, dirigentes sindicais, advogados e interessados na temática sindical para debater questões jurídicas e os atuais desafios enfrentados pelas entidades representativas dos trabalhadores.

O encontro foi realizado na Sede Estadual da UPPES, localizada na Rua La Salle, nº 22, Centro, Niterói (RJ), e contou com a palestra do Dr. Joseph Araújo, advogado, professor de Direito e coordenador do Núcleo Jurídico da UPPES. O evento é um desdobramento do X Encontro Nacional de Direito Sindical, realizado em Minas Gerais, o qual contou com a participação dos representantes da UPPES. A ideia é compartilhar, como feito no ano passado, os assuntos que permearam os debates de âmbito nacional.

Com sólida formação acadêmica, Dr. Joseph Araújo é graduado em Direito pela Universidade Cândido Mendes, com pós-graduação pela Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (FEMPERJ) e pela Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ). Também é graduado em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), reunindo experiência jurídica e conhecimento das relações sociais e institucionais que envolvem o movimento sindical.

A iniciativa tinha como objetivo ampliar o debate sobre os direitos sindicais, fortalecer a atuação das entidades representativas e promover a atualização de conhecimentos jurídicos entre dirigentes, profissionais da área, educadores e demais participantes.

O II Encontro de Direito Sindical foi uma realização da UPPES, com o apoio da Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB), do Fórum Intersindical do Leste Fluminense, do Fórum Permanente dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro (FOSPERJ) e da Comissão Especial de Direito Sindical da OAB-RJ.