Prefeitura leva ação social com serviços gratuitos à quadra da União de Maricá

A Vigilância em Saúde também participa da ação com vacinação e atividades educativas de prevenção e combate à dengue - Foto: Divulgação - Clarildo Menezes

A Vigilância em Saúde também participa da ação com vacinação e atividades educativas de prevenção e combate à dengue - Foto: Divulgação - Clarildo Menezes

A Prefeitura de Maricá realiza neste sábado (20/06) uma ação social na quadra da União de Maricá, com oferta de diversos serviços gratuitos, orientações para mulheres, vagas de emprego e atividades de promoção da saúde. Realizada em parceria com a escola de samba, a programação acontece das 9h às 16h.

Entre os serviços disponíveis estão emissão de carteira de identidade, assistência jurídica, Odontomóvel e a Caravana da Saúde, com atendimentos de atenção primária. A Vigilância em Saúde também participa da ação com vacinação e atividades educativas de prevenção e combate à dengue.

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“Levar os serviços para mais perto da população é uma forma de ampliar o acesso à informação, à prevenção e ao cuidado. A atuação integrada fortalece o atendimento à comunidade e contribui para a promoção da saúde e da qualidade de vida dos moradores”, destacou a superintendente de Vigilância em Saúde, Daniella Bittencourt.

Atendimentos em várias áreas

A programação inclui o serviço de castração animal, ampliando o cuidado com os pets e contribuindo para a saúde pública do município. O Procon Itinerante fará atendimento para reclamações, denúncias e esclarecimento de dúvidas relacionadas aos direitos do consumidor. O programa Advoga Social prestará orientações e assistência jurídica em diversas áreas.

O evento também conta com participação do Sistema Nacional de Emprego (Sine), reunindo orientações sobre carteira de trabalho, oportunidades de emprego e demais serviços voltados à inserção e recolocação profissional. A Casa da Juventude marcará presença com informações sobre programas e projetos destinados aos jovens da cidade.

A ação inclui ainda a distribuição gratuita de mudas e hortaliças, incentivando práticas sustentáveis e alimentação saudável. Serviços de estética estarão disponíveis ao público, promovendo bem-estar e autoestima, além de outras atividades e atendimentos complementares previstos ao longo do dia.

Serviço

Ação Social na União de Maricá

Data: Sábado (20/06)

Horário: 9h às 16h

Local: Quadra da União de Maricá

Endereço: Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), km 29