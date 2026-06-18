Quarta edição do Aulão das Mulheres será realizada em Icaraí

O Projeto Respeitar e Amar realiza, no próximo dia 21 de junho, a quarta edição do Aulão das Mulheres. O evento acontece a partir das 8h, no Calçadão da Praia de Icaraí, em frente à UFF, em Niterói, reunindo mulheres de diferentes idades em uma manhã dedicada à saúde, ao autocuidado e à integração.

Criado com o objetivo de incentivar a prática de atividades físicas ao ar livre e promover qualidade de vida, o encontro vem se consolidando como um importante espaço de acolhimento, convivência e valorização feminina. Nas três primeiras edições, mais de 1.200 mulheres participaram das atividades promovidas pelo projeto.

A programação contará com caminhada, treino funcional, aula de futevôlei, roda de conversa sobre temas relacionados ao bem-estar e à valorização das mulheres, além de um café da manhã especial para as participantes. Nesta edição, o evento também oferecerá sessões de auriculoterapia e atendimentos com massoterapeuta, ampliando as ações voltadas ao cuidado físico e emocional.

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Mais do que uma manhã de atividades, o Aulão das Mulheres busca fortalecer vínculos, incentivar hábitos saudáveis e criar um ambiente acolhedor para a troca de experiências, promovendo o bem-estar de forma integral.

Para a coordenadora do Projeto Respeitar e Amar, Viviane Carvalho, o crescimento do evento demonstra a importância de iniciativas voltadas ao fortalecimento e à qualidade de vida das mulheres.

“Ver mais de 1.200 mulheres participando das três primeiras edições nos mostra o quanto existe uma demanda por espaços de acolhimento, cuidado e incentivo à saúde. O Aulão das Mulheres vai muito além da atividade física; é um momento de fortalecimento, troca de experiências e valorização de cada mulher. A cada edição, percebemos o crescimento desse movimento, que reúne mulheres de diferentes histórias e idades em torno do bem-estar, da saúde e da convivência”, destaca Viviane Carvalho.

A participação é gratuita e aberta ao público feminino. A organização recomenda o uso de roupas leves, tênis e garrafa de água para melhor aproveitamento das atividades.

Serviço

Evento: 4ª edição do Aulão das Mulheres

Data: 21 de junho

Horário: A partir das 8h

Local: Calçadão da Praia de Icaraí, em frente à UFF, Niterói

Entrada: Gratuita

Realização: Projeto Respeitar e Amar