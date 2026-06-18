Porto da Pedra abre audição para passistas do Carnaval 2027

As inscrições serão realizadas no próprio local, no dia da audição - Foto:

As inscrições serão realizadas no próprio local, no dia da audição - Foto:

O Porto da Pedra realizará, no próximo dia 30 de junho, às 20h, a audição para novos integrantes da sua Ala de Passistas visando o Carnaval 2027. A seleção acontecerá na quadra da escola e será comandada pelos coordenadores Renato Metello e Carol Portugal, que seguem para o segundo ano consecutivo à frente do segmento.

Podem participar candidatos a partir de 15 anos. As inscrições serão realizadas no próprio local, no dia da audição. Os interessados devem comparecer vestindo roupa preta e utilizando salto (para mulheres) ou sapato fechado (para homens).

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Responsável pela ala ao lado de Carol Portugal, Renato Metello destacou a importância da renovação do segmento e convidou os apaixonados pelo samba a participarem da seleção.

“A Ala de Passistas do Porto da Pedra carrega a força, a alegria e a identidade do nosso carnaval. Estamos em busca de novos talentos que tenham paixão pelo samba, dedicação e vontade de defender as cores do Tigre na avenida. Queremos receber pessoas dispostas a crescer conosco e viver toda a emoção de fazer parte desta grande família.”, afirmou Renato.